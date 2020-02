Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundestagkandidat Christian Hirte stehen am 24.08.2017 an einem Einheits-Denkmal in Vacha, Thüringen.

Der CDU-Politiker Christian Hirte gibt sein Amt als Ostbeauftragter auf. Dies verkündete der 44-Jährige am Samstagvormittag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Dort schrieb er: "Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann."

Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann. Ihrer Anregung folgend, habe ich daher um meine Entlassung gebeten. — Christian Hirte (@ChristianHirte) February 8, 2020

Die Forderung Angela Merkels auf einen Amtsverzicht ist eine Reaktion auf die harsche Kritik an Hirte, die in den vergangenen Tagen aufgekommen war. In der Affäre um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten hatte sich Hirte über Twitter positiv geäußert: "Herzlichen Glückwunsch, Thomas Kemmerich. Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben." Die Wahl Kemmerichs mit Stimmen von CDU und AfD hatte am Mittwoch bundesweit Empörung ausgelöst und den Fokus der Bundespolitik auf Thüringen gelenkt.

Insbesondere in der großen Koalition aus Union und SPD hatte die Wahl für Spannungen gesorgt. An diesem Samstag trifft sich dazu der Koalitionsauschuss. Auf Drängen der SPD soll über das Verhalten der CDU bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und mögliche Konsequenzen gesprochen werden. Andere Themen stehen dem Vernehmen nach nicht auf der Tagesordnung. Der Landesvorsitzende der SPD-Thüringen Wolfgang Tiefensee reagierte auf Hirtes Rücktritt per Twitter und forderte weitere Konsequenzen. Er schrieb: "Ich respektiere die Entscheidung Herrn Hirtes. Sie war unausweichlich und längst überfällig. Herr Hirte darf aber nicht als Bauernopfer die einzige Konsequenz bei der CDU herhalten."

Hirte ist seit Ende Januar 2018 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit der Zuständigkeit für Wirtschaft und Energie, Mittelstand und Tourismus. Mit Amtsantritt der Regierung Merkel IV am 14. März wurde er zum parlamentarischen Staatssekretär unter Minister Peter Altmaier im Ministerium für Wirtschaft und Energie. Mit diesem Amt übernahm er auch das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer.

Als Thüringer trat er verstärkt für die Opfer des SED-Regimes und ihre ausstehende Anerkennung ein. Seine Aufgabe sah er darin, der Lobbyist für die 16 Mio. Bürger der neuen Bundesländer zu sein und dabei mit gezielten Förderungen die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.Schon kurze Zeit nach seinem Amtsantritt äußerte er Verständnis für die Ablehnung von Ausländern in Ostdeutschland. Es sei "menschlich verständlich, wenn man auf Fremdes aus Angst vor Veränderung zunächst mit Ablehnung reagiert", erklärte er in einem Interview mit der Welt. Dabei gab er auch das Ziel aus, Wähler der AfD zurückzugewinnen und mit diesen im Dialog zu bleiben.