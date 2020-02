Thomas Kemmerich, der neue FDP-Ministerpräsident von Thüringen, will nach eigenen Angaben sein Amt wieder aufgeben - gibt aber nicht an, wann und wie. Bei einem Auftritt in der Staatskanzlei in Erfurt sagte Kemmerich am Donnerstagnachmittag: "Der Rücktritt ist unumgänglich, die Auflösung des Landtags ist unumgänglich." Aus seinen weiteren Ausführungen ergab sich jedoch, dass er entweder nicht wörtlich verstanden werden wollte oder aber die Schritte noch nicht geplant hat, die ihn wieder aus dem Amt des Ministerpräsidenten brächten.

Kemmerich sagte zunächst, seine FDP-Fraktion habe beschlossen, einen Antrag zur Auflösung des Landtags zu stellen. Gemäß der Landesverfassung müssen 30 Abgeordnete einen solchen Antrag stellen und 60 ihm zustimmen. Die FDP hat fünf Abgeordnete. Auf die Frage eines Reporters, was er tue, falls weniger als 60 Abgeordnete der Selbstauflösung des Landtags zustimmten, sagte Kemmerich: "Dann werde ich die Vertrauensfrage stellen."

Die Umsetzung einer solchen Reihenfolge würde bedeuten, dass Kemmerich zumindest so lange im Amt bleiben will, bis der Landtag sich aufgelöst hat. Das könnte gemäß der Landesverfassung bis zu sieben Wochen dauern. Träte Kemmerich danach noch zurück, bliebe er geschäftsführend über eine Neuwahl hinaus im Amt - da ein aufgelöster Landtag ja keinen Nachfolger mehr wählen kann. Die Neuwahl muss spätestens 70 Tage nach der Selbstauflösung stattfinden. In diesem Szenario würde Kemmerich noch monatelang Ministerpräsident bleiben. Die Fraktionschefs von SPD und Grünen, Matthias Hey und Dirk Adams, sagten nach dem Auftritt, Kemmerich müsse sofort zurücktreten. Adams sagte: "Ohne Wenn und Aber, ohne Taktieren. Seine Pressekonferenz war unklar." Hey warf Kemmerich vor, noch bis zur Neuwahl im Amt "herumeiern" zu wollen.

Sollte es zu keiner Auflösung des Landtags kommen und würde Kemmerich daraufhin tatsächlich die Vertrauensfrage stellen, würde der Landtag darüber spätestens nach zehn Tagen abstimmen. Falls er diese Abstimmung verliert, muss der Landtag innerhalb von drei Wochen einen Nachfolger wählen - oder die Verfassung schreibt Neuwahlen vor. Auch in dem Fall bliebe er geschäftsführend im Amt.

Dass der Landtag sich selbst auflöst, ist alles andere als gewiss. Die anderen Parteien zögern. Stefan Möller, der neben Björn Höcke der AfD-Landesvorsitzende ist, sagte, eine Zustimmung der AfD-Abgeordneten sei "eher unwahrscheinlich". Ein Beschluss der CDU-Fraktion steht noch aus. Stattdessen veröffentlichten die Chefs der parteiinternen Landesvereinigungen - also unter anderem Frauen-Union, Junge Union und Mittelstandsvereinigung - eine gemeinsame Erklärung. Darin hieß es, Neuwahlen seien keine Antwort "auf die entstandene Situation". AfD und CDU könnten gemeinsam eine Selbstauflösung des Landtags verhindern: Sie kommen insgesamt auf 43 der 90 Abgeordneten.

SPD-Fraktionschef Hey sagte, seine Fraktion sei für eine Neuwahl; er brachte aber auch ein konstruktives Misstrauensvotum von SPD, Grünen und Linken ins Spiel. Auch sein grüner Kollege Adams erklärte, Neuwahlen zwar nicht grundsätzlich abzulehnen, aber: "Ich möchte gerne noch mal einen Ministerpräsidenten wählen." Dabei stünden die drei Fraktionen indes vor einer ähnlichen Schwierigkeit wie am Mittwoch: Für ein Misstrauensvotum bräuchten sie zwingend 46 der 90 Abgeordneten. Sie verfügen aber nur über 42.

Detailansicht öffnen Deutschlandweit demonstrierten Tausende gegen den Tabubruch, in Erfurt mit einer konkreten Frage an den Kurzzeit-Regierungschef. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Die Debatte darüber, dass Kemmerich sich am Mittwoch von FDP, CDU und AfD hatte wählen lassen, ging am Donnerstag weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Südafrika, der Vorgang sei "unverzeihlich". Das Ergebnis müsse wieder rückgängig gemacht werden. Ihr früherer sozialdemokratischer Vizekanzler Sigmar Gabriel schrieb daraufhin bei Twitter, Merkel rette Deutschlands Ehre.

Kemmerich und auch der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner wurden am Donnerstag gefragt, warum Kemmerich seine Wahl am Mittwoch überhaupt angenommen habe. Kemmerich antwortete: "Auch für Demokraten ist es eine gute Sache, eine Sache zu betrachten von vielen Seiten." Lindner sagte, Kemmerich habe eine Nacht über die Situation schlafen müssen. Er selbst kündigte an, an diesem Freitag im Parteivorstand die Vertrauensfrage zu stellen; ihm wird in weiten Teilen der Partei katastrophales Management der Situation vorgeworfen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte der Süddeutschen Zeitung, Lindner habe sich für Führungsaufgaben in einem demokratischen Staat disqualifiziert. Von der CDU-Führung erwarte er, dass sie "den entstandenen Schaden ohne Verzug behebt. Ein Spiel auf Zeit wäre nicht hinnehmbar."