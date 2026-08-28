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ThüringenHöcke scheitert mit Misstrauensvotum – folgt bald das nächste?

Lesezeit: 3 Min.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke bei seiner Rede im Thüringer Landtag. Dahinter Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf vom BSW.
AfD-Fraktionschef Björn Höcke bei seiner Rede im Thüringer Landtag. Dahinter Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf vom BSW.
Sascha Fromm/IMAGO/Funke Foto Services

Die AfD verliert erwartungsgemäß das konstruktive Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsident Voigt. Sie nutzt die Debatte für persönliche Attacken. Auch die CDU wird deutlich.

Von Iris Mayer, Leipzig

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Dass Björn Höcke mit seinem Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) scheitern würde, war schon vor Beginn der Landtagssitzung klar. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hatte Höckes AfD-Fraktion ein konstruktives Misstrauensvotum nach Artikel 73 der Thüringer Verfassung angestrengt. Und lange vor Beginn der Aussprache am Freitagmorgen hatten alle Fraktionen außer der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD erklärt, gegen Höcke zu votieren. Dieser hätte 45 Ja-Stimmen für seinen Antrag gebraucht. Am Ende wurden es 33, eine mehr, als die AfD-Fraktion Sitze im Thüringer Landtag hat, und genauso viele wie beim letzten Mal im Februar.

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