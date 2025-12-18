Thüringens Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD ist es gelungen, einen Doppelhaushalt für 2026 und 2027 durch den Landtag zu bringen, obwohl sie dort nur die Hälfte der 88 Sitze und damit keine eigene Mehrheit hat. Möglich wurde das durch einen Kompromiss mit der oppositionellen Fraktion der Linken, die sich bei der entscheidenden Abstimmung mehrheitlich enthielt. Die Ausgaben des Freistaats steigen im kommenden Jahr auf 14,8 Milliarden, im darauf folgenden auf 15,1 Milliarden Euro; das Land muss dafür hohe Schulden aufnehmen. Die Linke setzte nach einem Kompromiss mit der Regierungskoalition mehr Geld im Sozialbereich, ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr ab Sommer 2027 und einen Industriefonds mit 70 Millionen Euro durch.