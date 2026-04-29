Der Stuhl von Nina Warken wackelt, so weit ist es schon gekommen. Die Gesundheitsministerin hat gerade Platz genommen im Gemeindesaal der kleinen Thüringer Gemeinde Mechterstädt. Warken beugt sich rüber zur Ärztin, die neben ihr Platz nimmt, da schwankt Warken kurz, fängt sich aber direkt wieder. Innere Balance kann die CDU-Politikerin gerade gut gebrauchen. Am Mittwochvormittag hat das Kabinett ihr umstrittenes Sparpaket für die Krankenkassen beschlossen. Dann wurde sie nach Thüringen gefahren, um am Abend mit rund 200 Menschen über Gesundheitspolitik zu diskutieren.
Gesundheitsministerin über Sparpaket„Das ist mir sehr bewusst, dass es für viele eine Zumutung ist“
Lesezeit: 2 Min.
Tut mir leid, ich muss auch bei Ihnen kürzen: Gesundheitsministerin Nina Warken diskutiert ihr umstrittenes Sparpaket mit Betroffenen. Nebenbei erteilt sie Kanzler Merz eine Lektion.
Von Bastian Brinkmann, Mechterstädt
Meinung
Gesundheitssystem:Die SPD müsste sich anlegen mit Ärzten, Apothekern, Pharmakonzernen. War sie dafür nicht mal da?
Lesen Sie mehr zum Thema