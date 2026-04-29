Der Stuhl von Nina Warken wackelt, so weit ist es schon gekommen. Die Gesundheitsministerin hat gerade Platz genommen im Gemeindesaal der kleinen Thüringer Gemeinde Mechterstädt. Warken beugt sich rüber zur Ärztin, die neben ihr Platz nimmt, da schwankt Warken kurz, fängt sich aber direkt wieder. Innere Balance kann die CDU-Politikerin gerade gut gebrauchen. Am Mittwochvormittag hat das Kabinett ihr umstrittenes Sparpaket für die Krankenkassen beschlossen. Dann wurde sie nach Thüringen gefahren, um am Abend mit rund 200 Menschen über Gesundheitspolitik zu diskutieren.