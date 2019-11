Der Einzug der FDP in den Thüringer Landtag hängt weiter am seidenen Faden. Der Wahlausschuss in Jena hat nach einer neuen Bewertung das Ergebnis der Partei um zwei Stimmen nach unten korrigiert. Drei vorher für die FDP gezählte Stimmen hätten geändert werden müssen, eine Stimme habe die Partei hinzugewonnen, sagte Vize-Stadtsprecher Kristian Philler. Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine berichtet, dass auch der Kreiswahlausschuss Weimar das FDP-Ergebnis um vier Stimmen nach unten korrigiert habe. Im Saale-Holzland-Kreis hingegen sei das Ergebnis um zehn Stimmen nach oben korrigiert worden, twitterte Parteichef Christian Lindner.