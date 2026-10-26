Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Josef Duchac ist tot. Er starb nach langer, schwerer Krankheit am Freitag im Alter von 88 Jahren, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Duchac war von 1990 bis 1992 erster Regierungschef in Thüringen nach der Wiedervereinigung. Nachfolger wurde sein Parteifreund Bernhard Vogel. Geboren wurde Duchac 1938 in Bad Schlag (Jablonecké Paseky) in der heutigen Tschechoslowakei. Der gelernte Chemieingenieur arbeitete viele Jahre im Gummiwerk Waltershausen, zuletzt als Betriebsleiter. Schon früh trat er in die CDU ein. Im Oktober 1989 wurde er Vorsitzender des Kreisverbandes Gotha. Im Juni 1990 ernannte ihn der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière zum Regierungsbevollmächtigten im Bezirk Erfurt, ab der Wiedervereinigung fungierte er als Landesbevollmächtigter für Thüringen. Die erste freie Wahl wenige Tage später gewann die CDU mit Duchac als Spitzenkandidat deutlich. Er bildete zusammen mit der FDP eine Koalition. Nicht mal zwei Jahre später, im Februar 1992, trat er vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Ihm wurden Führungsschwäche und Verstrickungen mit dem DDR-System vorgeworfen. „Der erfolgreiche Aufbau des Landes Thüringen ist untrennbar mit seinem Mut, seiner Beharrlichkeit und seinem persönlichen Einsatz verbunden. Josef Duchac trug Thüringen und dessen Menschen tief in seinem Herzen“, betonte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in seiner Würdigung.