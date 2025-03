Bürgerbeauftragter in Thüringen

Seit zwölf Jahren vermittelt Kurt Herzberg in Thüringen zwischen Bürgern und Bürokratie. Er kann erklären, warum viele Menschen das Gefühl haben, schlecht regiert zu werden – und was sich dagegen tun ließe.

Von Iris Mayer, Erfurt

Politische Stimmungen können sich auf vielerlei Weise ausdrücken: in Wahlergebnissen, auf großen Demonstrationen, in öffentlichen Debatten oder den Kommentarspalten im Internet. Manche Verwerfungen werden sofort offensichtlich, man denke nur an die Reformen der Agenda 2010. Andere Risse brauchen länger, bis sie im gesellschaftlichen Gefüge sichtbar werden.