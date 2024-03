Rezension von Iris Mayer

Es kann nicht falsch sein, regelmäßig zu fragen, was denn schon wieder in Thüringen los ist. Im einzigen Bundesland mit einem linken Ministerpräsidenten, einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung und einem Parlament, in dem Linkspartei und Rechtsextreme die Mehrzahl der Sitze halten. Einem Bundesland, in dem die Fraktion des radikalsten AfD-Politikers des Landes vor vier Jahren zusammen mit der CDU einem FDP-Mann kurzzeitig ins Ministerpräsidentenamt verhalf und damit ein Beben auslöste, dessen Ausläufer bis heute noch zu spüren sind.