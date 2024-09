Die CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wollen in Thüringen gemeinsam das Verfahren für die Wahl des Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin ändern. Ein entsprechender Antrag soll in der konstituierenden Sitzung des Parlaments am kommenden Donnerstag gestellt werden. Künftig sollen von Anfang an Kandidaten aus allen Fraktionen für das Amt des Landtagspräsidenten vorgeschlagen werden dürfen. Die Geschäftsordnung kann mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden Abgeordneten geändert werden. Bisher lautet die Regel, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für den Posten hat. Dies ist nach der Landtagswahl die AfD, die in Thüringen als gesichert rechtsextrem gilt. Die Fraktionen von CDU, BSW, Linke und SPD hatten jedoch erklärt, niemanden von der AfD an der Spitze des Landtags zu akzeptieren.