Der Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD in Thüringen steht. Gut elf Wochen nach der Landtagswahl verständigten sich die Spitzen der drei Parteien auf den Entwurf des Regierungsvertrags. Bis Donnerstag würden noch Feinarbeiten erledigt, hieß es nach einer zweitägigen Klausur aus den Verhandlungsteams. Der Koalitionsvertrag solle an diesem Freitag vorgestellt werden. Die BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht erklärte sich via dpa zufrieden: Der Koalitionsvertrag trage „deutlich stärker die Handschrift des BSW“ als das vorangegangene, von ihr stark kritisierte Sondierungspapier.