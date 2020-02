Die CDU im Thüringer Landtag hat drei- und viermal so viele Abgeordnete wie SPD und Grüne - und soll diese beiden Parteien um einen Kandidaten bitten, den sie dann zum Ministerpräsidenten wählen würde. Annegret Kramp-Karrenbauer war am Freitag der erste Mensch an der Spitze ihrer Partei, dem so etwas eingefallen ist. Sie stützte sich dabei auf einen Beschluss des Präsidiums, der nach ihren Worten einstimmig ausfiel. Diesem Präsidium gehört auch Mike Mohring an, der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende in Thüringen - der aber dort offenbar nicht mehr viel zu sagen hat. Die Folge: Bodo Ramelow könnte demnächst wieder im Amt sein.

Kramp-Karrenbauer kleidete ihren Vorschlag in die Formulierung: "Wir erwarten die Bereitschaft von SPD und Grünen, einen Kandidaten zu präsentieren, der das Land nicht spaltet, sondern eint." Ramelow (Linke) sei im Landtag ohne Mehrheit, jetzt müssten stabile Verhältnisse erreicht werden, andernfalls seien Neuwahlen unausweichlich. Indem die CDU-Chefin zugleich sagte, es werde von ihrer Partei "keine Stimme für einen Kandidaten der Linken oder der AfD" geben, stellte sie einem etwaigen Kandidaten von SPD und Grünen die CDU-Stimmen in Aussicht.

Nun wird ein Ministerpräsident jedoch nicht vom CDU-Präsidium in Berlin bestimmt, sondern von den Abgeordneten im Landtag. In Erfurt haben sie andere Vorstellungen. "Ich glaube nicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer in der Position ist, Vorschläge oder Aufträge zu erteilen", sagte der Fraktionschef der Grünen dort, Dirk Adams. Der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee twitterte, dies sei "der untaugliche Versuch", Rot-Rot-Grün zu spalten.

Sollte dies der Zweck des Vorschlags sein, so war er offenbar mit den Christdemokraten in Erfurt nicht abgestimmt. Während in Berlin das Präsidium tagte, teilte in Erfurt ein Landtagsabgeordneter namens Volker Emde mit, dass der Fraktionsvorsitzende Mohring "wiederholt in eklatanter Weise" Absprachen gebrochen habe; er werde nun abgewählt. Während Kramp-Karrenbauer Reportern den Beschluss erklärte, präzisierte die Erfurter Fraktions-Pressestelle, bis Ende Mai dürfe Mohring noch bleiben. Zugleich würden Fraktion und Landesvorstand Initiativen für eine Regierungsbildung im Landtag "nicht blockieren". Die CDU werde einen Kandidaten der Linken - Bodo Ramelow also - "nicht aktiv ins Amt wählen". Was das heißt, teilte die Erfurter CDU ausdrücklich mit: Stimmenthaltung. "Durch eine Vertrauensfrage kann Ministerpräsident Thomas Kemmerich den Weg zur erneuten Wahl einer Landesregierung ebnen."

Die Linke will sich nur noch auf eine Wahl einlassen, die Erfolg verspricht

Ein Blick in die Verfassung sowie eine Mitteilung Kemmerichs zeigen, dass dies zumindest eine Option wäre. Er habe mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) gesprochen, die nun "schnellstmöglich" eine Sondersitzung des Ältestenrates einberufen wolle. Dort solle ein Weg gefunden werden, wie es "schnell zur Wahl eines Ministerpräsidenten" kommen könne. Da für den Ältestenrat eine Ladungsfrist von sieben Werktagen gilt, heißt "schnellstmöglich": Dienstag, 18. Februar.

Stellt Kemmerich anschließend die Vertrauensfrage und bekommt er daraufhin nicht mindestens die Unterstützung von 46 der insgesamt 90 Abgeordneten - was wahrscheinlich ist -, hätte der Landtag drei Wochen Zeit, einen Nachfolger zu wählen. Dabei würden dann dieselben Regeln gelten wie am Mittwoch: In den ersten beiden Wahlgängen bräuchte ein Kandidat erneut 46 Stimmen. Danach wäre gewählt, wer die meisten Stimmen bekommt - indem sich die 21 CDU-Abgeordneten geschlossen enthielten, könnten sie die Wahl Ramelows ermöglichen: Rot-Rot-Grün hat zusammen 42 Stimmen, und selbst falls Kemmerich ein weiteres Mal auf die AfD hereinfallen sollte, könnten diese Partei und seine FDP ihm doch nur 27 Stimmen liefern.

Indes: Man tut wahrscheinlich gut daran, dies alles im Irrealis zu formulieren. Denn die Linke will sich nach jetzigem Stand nur auf eine Wahl einlassen, die Erfolg im ersten Versuch verspricht. "Wir brauchen 46 Stimmen", sagte die Partei- und Fraktionschefin in Erfurt, Susanne Hennig-Wellsow. "Wenn wir nicht vorher wissen, dass Ramelow eine Mehrheit hat, werden wir auf Neuwahlen gehen."

Denen könnte sie vermutlich zuversichtlicher entgegensehen als die CDU. Eine Forsa-Umfrage taxierte die Linke am Freitag auf 37 Prozent; das wäre ein Plus von sechs Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl von Oktober. Die CDU hingegen würde von 21,7 auf zwölf Prozent stürzen. Parteichefin Kramp-Karrenbauer sagte dazu: Die Thüringer CDU habe am Mittwoch den FDP-Mann Kemmerich "trotz aller Empfehlungen" der Berliner Zentrale unterstützt. Die Umfrage sei "die Antwort" darauf. Am Samstag trifft sich in Berlin der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD.