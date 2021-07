Wenn alles glattgeht, soll in Thüringen bald ein neuer Landtag gewählt werden. Aber wann geht schon alles glatt in Thüringen? CDU-Fraktionschef Mario Voigt über renitente Abweichler in den eigenen Reihen, die Nominierung von Hans-Georg Maaßen und ostdeutsches Selbstbewusstsein.

Interview von Ulrike Nimz und Antonie Rietzschel, Erfurt

Nach der skandalösen Ministerpräsidentenwahl 2020 stand Mario Voigt für den Neuanfang in der Thüringer CDU. Seine Fraktion stützte eine Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grünen. Voigt, 44, hat viel Streit schlichten müssen, auch in den eigenen Reihen. Er empfängt in seinem Büro im Erfurter Landtag. Hinter der Tür steht ein Whiteboard, auf dem noch Notizen der jüngsten Verhandlungsrunde zu lesen sind. An der Wand hängt ein Poster der Band Pearl Jam.