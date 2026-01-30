Für BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert ist noch nicht ausgemacht, ob Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) den Entzug seines Doktortitels politisch übersteht. „Wir als BSW halten es für richtig, dass auch für Mario Voigt die Grundlagen unseres Rechtssystems gelten“, sagte Ruhnert der Rheinischen Post. Voigt müsse sich aber selbst fragen, ob er „mit dem nun entstandenen Makel“ die Koalition in Thüringen noch unbelastet führen könne. „Sollte die Entscheidung der TU Chemnitz auch gerichtlich bestätigt werden, wird der amtierende MP nicht zu halten sein“, sagte Ruhnert. Die Technische Universität Chemnitz hatte entschieden, Mario Voigt wegen Mängel in seiner Dissertation die Doktorwürde zu entziehen. Der 48-Jährige hält die Entscheidung für falsch und geht dagegen juristisch vor. In Thüringen regiert die CDU mit SPD und BSW ohne eigene Mehrheit. Seine Koalitionspartner hatten ihm nach Bekanntwerden der Uni-Entscheidung den Rücken gestärkt und seinen Gang zum Verwaltungsgericht als nachvollziehbar bewertet. Zwischen dem Thüringer BSW und dem BSW auf Bundesebene gibt es aber immer wieder Spannungen und unterschiedliche Bewertungen der Regierungsarbeit in Thüringen.