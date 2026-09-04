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BSW in ThüringenWolf bricht final mit Wagenknecht – Koalition stürzt in eine tiefe Krise

Lesezeit: 3 Min.

Katja Wolf war schon lange die parteiinterne Gegenspielern von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.
Katja Wolf war schon lange die parteiinterne Gegenspielern von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.
Foto: Jacob Schröter/dpa

Katja Wolf und neun weitere Abgeordnete verlassen das BSW. Damit endet die zerrüttete Beziehung zu Parteigründerin Sahra Wagenknecht. Ministerpräsident Voigt bemüht sich um Normalität.

Von Tim Frehler, Iris Mayer und Christian Zaschke

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Das Thüringer BSW ist zerfallen und stürzt die regierende Brombeerkoalition von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in eine tiefe Krise. Am Freitagvormittag erklärten zehn Abgeordnete der BSW-Landtagsfraktion ihren Austritt aus der Partei. Darunter sind Digitalminister Steffen Schütz, Umweltminister Tilo Kummer und Finanzministerin Katja Wolf. „Wir stehen heute hier mit der Gewissheit, dass es keinen Weg mehr im BSW geben kann“, sagte Wolf am Freitagvormittag in einer eilig anberaumten Pressekonferenz im Thüringer Landtag. Teil der Landtagsfraktion wollen sie allerdings bleiben – vorerst jedenfalls. Kommende Woche soll entschieden werden, wie es mit der Fraktion weitergeht.

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