Sobald man die Wortkombination „konstruktiv, vertrauensvoll und pragmatisch“ in der Politik hört, darf man davon ausgehen, dass auf diese Art und Weise ein Kompromiss verkündet wird, der kurze Zeit zuvor noch undenkbar erschien. So ist es am Freitag auch in Erfurt, als die Unterhändler von CDU, dem Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) und der SPD knapp sieben Wochen nach der Landtagswahl das Ergebnis ihrer Sondierungen vorstellen.

Da ist nicht nur von konstruktiven Gesprächen die Rede, von vertrauensvoller Zusammenarbeit und pragmatischen Lösungen, da fasst der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, die Gespräche der vergangenen Wochen gleich so zusammen: „Es war sehr, sehr harmonisch.“ Alle drei Partner seien vom Ziel getrieben gewesen, Thüringen nach vorn zu bringen, ideologische Grabenkämpfe hinter sich zu lassen und gemeinsam und konstruktiv nach pragmatischen Lösungen zu suchen.

Auf 19 Seiten haben die drei Parteien unter der Überschrift „Mut zur Verantwortung. Thüringen nach vorne bringen“ aufgelistet, wie diese pragmatische Lösungssuche aussehen könnte. Sie umfasst einen Richtungswechsel in der Migrationspolitik, die Schaffung einer zentralen Ausländerbehörde, Abbau von Bürokratie, die Einführung von Sprachtests für Kinder vor der Einschulung, mehr frühkindliche Bildung, den Kampf gegen Unterrichtsausfall. Zudem wollen die drei möglichen Koalitionäre – noch am Freitag sollten die Gremien von BSW und CDU über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden, am Samstag die SPD – das Parlament künftig besser und früher in Entscheidungen einbinden.

„Keine Zusammenarbeit mit der AfD“

Denn zusammen verfügen die drei Fraktionen nur über die Hälfte der 88 Mandate im Landtag und nicht über die Mehrheit. Die CDU nannte diese Konstellation bisher eine Patt-Regierung, am Freitag sprach Bühl von einer De-facto-Mehrheit, weil gegen die Stimmen von CDU, BSW und SPD keine Mehrheit gebildet werden könne. Dies sei ein entscheidender Unterschied zur bisherigen rot-rot-grünen Minderheitsregierung, die nur über 42 Sitze verfügte.

So soll ein parlamentarisches Konsultationsverfahren sicherstellen, dass der Landtag schon vor Kabinettsbeschlüssen über zentrale Vorhaben der Regierung informiert wird. Bühl sagte auf Nachfrage, dies gelte auch für die AfD. Alle Fraktionen sollten innerhalb einer bestimmten Frist die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen. Die Landesregierung müsse dann entscheiden, wie es weitergehe. Um eine Mehrheit zu bekommen, bedürfe es aber keiner gesonderten Vereinbarung mit der Linkspartei. Dies hatte neben der Linkspartei selbst bisher auch die SPD gefordert, um nicht in unklare Abstimmungslagen im Landtag zu laufen.

Im Sondierungspapier ist ebenfalls festgehalten, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll. Die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei war bei der Wahl am 1. September zum ersten Mal in einem deutschen Landtag stärkste Fraktion geworden. Da sie über mehr als ein Drittel der Stimmen verfügt, kann sie wichtige Entscheidungen wie Verfassungsänderungen, die Auflösung des Landtages oder die Wahl von Verfassungsrichtern blockieren. Dazu heißt es im Sondierungspapier: „Gespräche zu notwendigen parlamentarischen Verfahren und Entscheidungen sind aufgrund der Sperrminorität zu führen.“

Um Frieden geht es später

Stimmen die Parteigremien wie erwartet der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu, sollen diese „relativ zügig“ in eine Regierungsbildung münden. SPD-Unterhändlerin Katharina Schenk sagte dazu: „Niemand hat ein Interesse daran, jetzt acht Monate lang Koalitionsgespräche zu führen.“ Entgegen anderslautenden Gerüchten sei aber noch nicht über den Zuschnitt oder die Besetzung von Ministerien gesprochen worden. Auch BSW-Unterhändler Tilo Kummer machte deutlich, dass man an einer zügigen Regierungsbildung interessiert sei: „Uns läuft die Zeit zwischen den Fingern davon.“

Einen zentralen Streitpunkt haben die Unterhändler bislang allerdings ausgeklammert. Das Thema Frieden und sein Niederschlag in einer Präambel eines Koalitionsvertrages sollen erst in den kommenden Verhandlungen genau besprochen werden. Spannend dürfte werden, ob dies der Gründerin und Namensgeberin des BSW ausreicht. Sahra Wagenknecht pocht bislang darauf, dass es neben der Forderung nach größeren diplomatischen Anstrengungen für eine Beilegung des Ukraine-Krieges auch eine Festlegung gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstrecken-Raketen in Deutschland gibt. Sie hatte diese Woche mehrfach betont, Entscheidungen über Koalitionen werde man gemeinsam mit den Landesverbänden treffen.