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ThüringenBSW bleibt gegen Wagenknechts Willen in der Landesregierung

Lesezeit: 3 Min.

BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht fordert seit Längerem,  die Brandmauer abzuschaffen.
BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht fordert seit Längerem,  die Brandmauer abzuschaffen. Christoph Soeder/dpa

Die Brombeer-Koalition in Thüringen hält, die BSW-Fraktion hat für den Verbleib im Bündnis gestimmt. Der Streit zwischen dem Landesverband und der Parteigründerin droht zu eskalieren.

Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin

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Die Thüringer Landtagsfraktion des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) hält an der Brombeer-Koalition unter Führung von CDU-Ministerpräsident Mario Voigt fest. „Die BSW-Fraktion hat nach intensiver Beratung einstimmig den Beschluss gefasst, in der Regierungspolitik zu verbleiben“, sagte die Fraktionsvorsitzende Sigrid Hupach. Zwei Fraktionsmitglieder hätten bei der Sitzung gefehlt, 13 Abgeordnete hätten für den Verbleib gestimmt.

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