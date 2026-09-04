Zehn Abgeordnete der BSW -Landtagsfraktion verlassen gemeinsam die Partei. Dazu gehören auch die drei BSW-Minister der Landesregierung: Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin Katja Wolf, Digitalminister Steffen Schütz und Umweltminister Tilo Kummer. So gaben sie es in einer Pressekonferenz im Erfurter Landtag bekannt.

BSW-Fraktionsvorsitzende Sigrid Huppach erklärte, dass die Fraktion zwar aus der Partei austrete, aber dennoch weiter bestehen bleibe. Nächste Woche werde man gemeinsam beraten, wie es weitergeht. Zu dieser Sitzung seien dann auch die zwei Abgeordneten geladen, die nicht aus der Partei ausgetreten sind. Die Abgeordneten würden aber weiter zur Regierungskoalition aus CDU, SPD und BSW stehen.

Auch die BSW-Landesvorsitzende Wolf betonte, dass die aus dem BSW Ausgetretenen sich dem Koalitionsvertrag weiter verpflichtet fühlen. „Wir stehen weiter zur Koalition“, sagt sie. Die Frage, ob die Abtrünnigen gemeinsam eine neue Partei gründen wollen, ließ sie unbeantwortet. Der Sonderparteitag, auf dem die Regierungsbeteiligung und das Verhältnis zur Bundespartei diskutiert werden sollte, sei jedenfalls abgesagt.

Als Begründung für den Austritt nannte auch Wolf, wie bereits andere Mitglieder, die Entfremdung von dem Bundesparteivorstand um Sahra Wagenknecht. „Wir sind noch vom Gründungskonsens überzeugt, aber die Bundespartei hat sich davon entfernt“, sagt sie. Und: „Wir sind nicht gewählt für Flirts mit Rechtsradikalen“.

Hintergrund ist ein Richtungsstreit über die Beteiligung des BSW an der sogenannten Brombeer-Koalition. Die Bundesspitze plädiert dafür, die Regierung zu verlassen und stattdessen einen überparteilichen Regierungschef zu unterstützen, der dann mit wechselnden Mehrheiten und unter Einbeziehung der AfD regieren könnte.

Bereits am Mittwoch waren die Abgeordneten Stefan Wogawa, Roberto Kobelt und Dirk Hoffmeister aus Partei und Fraktion ausgetreten. Die drei Ex-BSW-Politiker wollen mit einer eigens gegründeten Partei „Deine Stimme zählt“ eine parlamentarische Gruppe bilden. Auch sie begründeten ihren Schritt mit Protest gegen die Einmischung Wagenknechts.

Das BSW ist im Freistaat Teil der Regierungskoalition. Das Bündnis aus CDU, SPD und BSW hatte im Landtag schon bisher keine eigene Mehrheit, sondern lediglich 44 von 88 Sitzen. Mehrheiten hatte sich die Koalition in der Regel mit Kompromissen mit der Linke-Fraktion organisiert.