Ja, das Ergebnis sei sehr knapp gewesen, sagt Sigrid Hupach. Die 57-Jährige sitzt am Mittwochmittag im Erfurter Landtag, nur ein paar Stunden zuvor hat sie die Stichwahl in ihrer Fraktion hauchdünn mit sieben zu sechs Stimmen gewonnen. „Dass es nicht so einfach wird, hatten wir erwartet“, sagt die frühere Linken-Politikerin, die am Ende dank ihrer eigenen Stimme Fraktionschefin geworden ist. „Aber jetzt sitze ich hier und habe die Wahl auch angenommen.“ Vier Kandidaten hatten sich um die Nachfolge von Frank Augsten beworben, der vergangene Woche überraschend seinen Rücktritt verkündet hatte und partei- und lagerübergreifend als nervenstarker Vermittler geschätzt wurde. Hupach hat am Ende das Rennen gemacht, sie setzte sich in der Stichwahl gegen Roberto Kobelt durch, der wie Augsten früher bei den Grünen war.