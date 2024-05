Rein den Zahlen nach ist das, was am Sonntag in Thüringen passiert, kaum eine Notiz wert. Rund 1,7 Millionen Menschen können über Landräte, Bürgermeister oder Kreistagsabgeordnete entscheiden. Die Wahlbeteiligung liegt in dem Bundesland regelmäßig bei gut 60 Prozent, macht also rund eine Million Thüringer, die abstimmen werden. Das sind gerade einmal so viele Menschen, wie in den drei Berliner Bezirken Pankow, Neukölln und Reinickendorf leben. Und doch schaut die Republik auf diese Wahl, als wäre es bereits das EM-Achtelfinale mit deutscher Beteiligung.

Denn das Ergebnis dieser Kommunalwahl wird erste Antworten auf die wesentlichen innenpolitischen Fragen dieses Jahres geben: Ist die AfD tatsächlich so stark, wie sie vielerorts wirkt? Kann sich die CDU doch noch behaupten? Und was ist eigentlich dran am Bündnis von Sahra Wagenknecht? In Thüringen tritt das BSW zu seiner ersten Bewährungsprobe an.

Die Wahl am Sonntag markiert den Auftakt zum Superwahljahr 2024, das manche ein Schicksalsjahr nennen: Europawahl, Kommunalwahlen in acht Bundesländern und im September der Höhepunkt. Dann geht es um die neuen Landesregierungen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Am Ende könnte der Schaden für die Demokratie massiv sein: die erste Regierungsbeteiligung der AfD. Es wäre der bislang größte Erfolg der teils als rechtsextrem eingestuften Partei, und das auch noch mit den Mitteln der Demokratie.

Für die NSDAP war Thüringen ihr "Mustergau"

Gerade in Thüringen arbeitet die AfD, angeführt von ihrem Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten Björn Höcke, gezielt darauf hin. "Ich freue mich, im September 2024 mit euch zusammen Geschichte zu schreiben", prophezeite Höcke kürzlich seinen Anhängern während einer Rede. Der ehemalige Geschichtslehrer weiß vermutlich, dass Thüringen schon einmal der "Mustergau" der Rechtsextremen war. Die NSDAP regierte dort schon lange vor der eigentlichen Machtergreifung 1933. Bereits 1930 stellten die Nazis in Thüringen ihren ersten Minister und zwei Jahre später ihren ersten Ministerpräsidenten.

Höcke, Wortführer der Rechtsextremen in der AfD, hat Thüringen nun erneut zum Testfall für eine Machtübernahme auserkoren. Über Wahlen und mit immer neuen politischen Manövern arbeiten er und seine Mitstreiter daran, ihren Einfluss auszuweiten. Ausgangspunkt sind die Kommunen. Im vergangenen Sommer gewann der AfD-Kandidat in der Stichwahl im südthüringischen Landkreis Sonneberg das erste Amt des Landrats für die Partei in Deutschland. In Nordhausen unterlag der AfD-Kandidat bei der Wahl zum Oberbürgermeister kurz darauf nur knapp. Ähnlich verlief es im Landkreis Saale-Orla bei einer weiteren Landratswahl.

Am Sonntag können die Thüringer nun über das Gros ihrer Kommunalpolitiker abstimmen. 13 von 17 Landräten stehen zur Wahl, zehn Oberbürgermeister und die Vertreter in allen Kreistagen und den meisten Gemeinde- und Stadträten. Fast 7500 Sitze insgesamt. Da es auf kommunaler Ebene keine Umfragen gibt, sind Prognosen schwierig. Klar ist aber, dass 35 Jahre nach der Wende viele Positionen neu besetzt werden müssen. Die CDU schickt gut 900 Bewerber ins Rennen, die SPD 670, Linke sowie Grüne um die 500 und die AfD 445.

Im Landtag stellen die Rechtsextremen bislang nur die zweitgrößte Oppositionspartei, trotzdem gelang es der AfD nach der Wahl 2019, die demokratischen Parteien spektakulär vorzuführen. Weil es keine klaren Regierungsmehrheiten gab, wurde der FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt - mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP. Nur auf massiven Druck der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und schließlich auch der FDP-Bundespartei trat Kemmerich wenige Tage nach dem "Tabubruch" zurück. Doch die AfD hatte gezeigt, wie porös die Brandmauer zu den extremen Rechten sein kann. Seitdem wird Thüringen von einer Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen geführt, Ministerpräsident ist Bodo Ramelow. Ein Konstrukt, das nur funktioniert, weil es von der CDU geduldet wird.

Die Christdemokraten stellen im Landtag die größte Opposition und lagen 2019 bei den Wahlen auf kommunaler Ebene weit vor den anderen Parteien. Dabei werden sie immer wieder von der Frage begleitet: Wie hältst du es mit der AfD? Fraktions- und Landeschef Mario Voigt betont regelmäßig, dass es keine Zusammenarbeit oder Absprachen mit den Rechtsextremen geben werde, zuletzt im Interview-Duell mit Björn Höcke. Aber nicht erst seit dem "Tabubruch" bestehen Zweifel, ob das alle Landtagsabgeordneten und Kommunalvertreter der CDU so sehen. Mitte dieser Woche fand die taz jedenfalls heraus, dass ein bekannter Security-Unternehmer am Sonntag gleich zweimal kandidiert: für die CDU als Stadtrat von Ruhla, für die AfD für den Kreistag des Wartburgkreises. Rechtlich ist das möglich, politisch aber auch ein Verstoß gegen den "Unvereinbarkeitsbeschluss" der CDU.

Demnach dürfen Christdemokraten weder mit der AfD noch mit den Linken zusammenarbeiten - eine Gleichsetzung von Rechtsextremen und linker Regierungspartei, die selbst so mancher CDU-Politiker für realitätsfremd hält. Werner Henning, Landrat der CDU im Kreis Eichsfeld, erklärte unlängst, "wir sind mit Bodo Ramelow gut gefahren". Henning ist 67, der am längsten amtierende Landrat in Deutschland, am Sonntag darf er aus Altersgründen nicht mehr antreten. Aber er weiß, was die Thüringer umtreibt. "Die AfD hat auch eine Blitzableiterfunktion für sehr viel Unmut."

Henning sagt, das größte Problem in Thüringen sei, dass sich die Politik und der Alltag der Menschen inzwischen in unterschiedlichen Sphären abspielten. "Das sind Parallelwelten, die wenig miteinander zu tun haben." Rational würden die Regierenden durchaus auch gute Entscheidungen treffen, "sie sind aber nicht in der Lage, die Emotionen der Menschen hier wahrzunehmen", sagt Henning am Telefon. Die Bürger seien es leid, "dass die Politik meine, das Leben im Thüringer Wald strukturieren zu müssen". Das mache die Menschen aggressiv.

Die Region Eichsfeld, "die katholische Insel" im Nordwesten Thüringens, in der Henning seit 35 Jahren regiert, sei da noch eine Ausnahme. Der Glaube immunisiere die Einwohner gegen die AfD, meint Henning, zumindest teilweise. Während die Partei in Umfragen landesweit bei 30 Prozent und mehr liegt, würde sie im Kreis Eichsfeld vielleicht auf 22 Prozent kommen.

"Diese Dummköpfe, die keinerlei Lösungen haben."

Das ist immer noch ein Fünftel der Wahlberechtigten, doch Henning steht zu seinen Leuten. Er sieht sie vor allem als Verstoßene und Verführte. "Das sind tolle, bodenständige Menschen und ein bisschen eigenwillig", sagt Henning. Doch die Verständnislosigkeit so einiger Politiker treibe sie auch in die Arme der AfD: "Diese Dummköpfe, die keinerlei Lösungen haben. Mir tun da meine guten Leute aus dem Wald leid."

Im Kreistag des Eichsfelds hatte Henning regelmäßig mit Björn Höcke zu tun. Der Westfale Höcke lebt in der Gegend und sitzt für die AfD im Kommunalparlament. Immer wieder versuchte er dort, die Versammlung als seine Bühne zu nutzen. Henning habe als Vorsitzender den Rechtsextremen dann in seine Schranken gewiesen: "Das können Sie woanders machen, aber nicht in unserem Kreistag." Höcke, so sagt Henning, habe das sogar weitgehend akzeptiert. "Die ersten fünf bis zehn Minuten von Herrn Höcke muss man ertragen, darauf haben wir uns eingependelt."

Henning sei vor allem wichtig gewesen, dass die Rechtsextremen nicht die Arbeit im Landkreis behinderten. "Ich kann mir Herrn Höcke nicht aussuchen, der ist hier zugezogen." Und Henning weiß, dass der AfD-Chef jenseits des Eichsfelder Kreistages nicht so leicht zu stoppen ist.

Genau das erfahren gerade die AfD-Kandidaten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, ganz im Süden Thüringens gelegen. Dort ist ein wirrer Machtkampf innerhalb der Partei ausgebrochen, bei dem auch Höcke mitmischt. Denn er und sein AfD-Landesvorstand fanden ihre Getreuen nicht gut genug vertreten auf der Kandidaten-Liste für den Kreistag in Saalfeld-Rudolstadt. Zwar bestätigten drei Entscheide des Landgerichts Gera die Gültigkeit der ursprünglichen Kandidaten-Aufstellung. Daraufhin hat sich eine neue Gruppierung aus Getreuen gebildet, die "Alternative für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt" mit eigenen Kandidaten. Sie unterstützt Höcke nun - gegen die Frauen und Männer, die auf der offiziellen AfD-Liste stehen.

Die Einzigen, die den Rechtsextremen offenbar stoppen können, sind die Wähler. Am Sonntag zum Beispiel.