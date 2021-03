Die Thüringer Grünen wollen mit Landesumweltministerin Anja Siegesmund als Spitzenkandidatin in eine mögliche Landtagswahl ziehen. Der Landesvorstand habe Siegesmund für die Spitzenkandidatur nominiert, teilte die Partei am Montag mit. Bei der Bundestagswahl soll nach Ansicht des Parteivorstands demnach die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, auf dem ersten Platz der Landesliste stehen. Den Angaben zufolge sind zwischen Ende Juni und Ende Juli zwei Grünen-Delegiertenkonferenzen geplant. Die 44 Jahre alte Siegesmund war bereits bei der Landtagswahl 2019 Spitzenkandidatin der Thüringer Grünen - zusammen mit Dirk Adams, der damals Fraktionschef war. Die Partei holte bei der Wahl nach zeitweise zweistellige Umfragewerten 5,2 Prozent der Stimmen und zog nur knapp wieder in den Landtag ein.