Zum Hauptinhalt springen

ThüringenMinisterpräsident Voigt übersteht Misstrauensvotum – Höcke unterliegt

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) am Mittwoch im Thüringer Landtag.
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) am Mittwoch im Thüringer Landtag. (Foto: Christian Fischer/IMAGO/Bild13)

Die AfD hatte den Antrag gegen Ministerpräsident Voigt wegen des Entzugs seines Doktortitels gestellt.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat die Misstrauensabstimmung im Erfurter Landtag überstanden. Björn Höcke von der AfD erhielt als Kandidat für das Amt des Regierungschefs im Landtag 33 Ja- und 51 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. 45 Stimmen wären für einen Sturz von Voigt nötig gewesen. Höcke bekam damit eine Stimme mehr, als die AfD-Fraktion Sitze im Parlament hat.

Die AfD-Fraktion hatte das konstruktive Misstrauensvotum gegen Voigt beantragt, nachdem bekannt geworden war, dass die Technische Universität Chemnitz dem 48-Jährigen die Doktorwürde entzieht. Voigt will die Entscheidung von einem Verwaltungsgericht überprüfen lassen. Höcke trat bei der Abstimmung selbst als Kandidat für den Posten des Regierungschefs an. Seine Chancen galten wegen der Haltung der anderen Fraktionen als gering. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Voigt führt in Thüringen Deutschlands bisher einzige sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD, die im Parlament aber keine eigene Mehrheit hat. Es gibt im Landtag ein Stimmen-Patt mit der Opposition, zu der AfD und Linke gehören. Der Verfassung von Thüringen zufolge kann der Landtag dem Ministerpräsidenten „das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt“.

© SZ/dpa/saul/gut/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

„Ist das gerecht?“ – Interview-Podcast mit Ronen Steinke
:„Das ist der feuchte Traum der autoritären Populisten“

Die AfD hat Pläne, wie sie die deutsche Justiz kapern und umbauen kann – und sie arbeitet bereits daran, warnt der Verfassungsrechtler Maximilian Steinbeis.

SZ PlusPodcast von Ronen Steinke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite