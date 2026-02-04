Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ( CDU ) hat die Misstrauensabstimmung im Erfurter Landtag überstanden. Björn Höcke von der AfD erhielt als Kandidat für das Amt des Regierungschefs im Landtag 33 Ja- und 51 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. 45 Stimmen wären für einen Sturz von Voigt nötig gewesen. Höcke bekam damit eine Stimme mehr, als die AfD-Fraktion Sitze im Parlament hat.

Die AfD-Fraktion hatte das konstruktive Misstrauensvotum gegen Voigt beantragt, nachdem bekannt geworden war, dass die Technische Universität Chemnitz dem 48-Jährigen die Doktorwürde entzieht. Voigt will die Entscheidung von einem Verwaltungsgericht überprüfen lassen. Höcke trat bei der Abstimmung selbst als Kandidat für den Posten des Regierungschefs an. Seine Chancen galten wegen der Haltung der anderen Fraktionen als gering. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Voigt führt in Thüringen Deutschlands bisher einzige sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD, die im Parlament aber keine eigene Mehrheit hat. Es gibt im Landtag ein Stimmen-Patt mit der Opposition, zu der AfD und Linke gehören. Der Verfassung von Thüringen zufolge kann der Landtag dem Ministerpräsidenten „das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt“.