Hochrangige Thüringer AfD-Politiker haben den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner im Landtag in Erfurt empfangen. Man habe über Sellners Remigrationskonzept und das der Thüringer AfD gesprochen, sagte Thüringens AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Dabei habe man sich auch über Unterschiede unterhalten. Auf Fotos, die Haseloff bei X teilte, waren auch die Thüringer Bundestagsabgeordneten Stefan Möller und Robert Teske zu sehen. Möller ist neben Björn Höcke Landessprecher der Thüringer AfD. Haseloff dankte auf dem Kurznachrichtendienst X ausdrücklich für den Besuch Sellners. CDU und Linke haben den Auftritt des Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung, am Montag im Thüringer Landtag scharf verurteilt. Der Besuch sei ein Alarmsignal, das zeige, wie nah die AfD Thüringen im rechtsextremen Vorfeld stehe, sagte der Generalsekretär der CDU Thüringen, Niklas Waßmann in Erfurt. Die AfD Thüringen müsse sich öffentlich, klar und unmissverständlich von diesem Auftritt distanzieren. Für die Linken-Fraktion kritisierte Katharina König-Preuss, die AfD habe bewusst einen bekannten Vordenker der extremen Rechten in das Herz einer demokratischen Institution geholt. Der Landtag werde damit zur Kulisse für Ideologien gemacht, die offen gegen Menschenwürde, Gleichheit und demokratische Grundrechte gerichtet seien. Sellner war in der Vergangenheit mehrfach mit extremistischen Aktivitäten in Verbindung gebracht worden. So gilt er als Mitbegründer der Identitären Bewegung in Österreich, die eine „ethnopluralistische“ Ideologie vertritt und gegen Einwanderung und Multikulturalismus agitiert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Bewegung in ihrem Bericht des Jahres 2024 als Teil des rechtsextremen Spektrums eingeordnet.