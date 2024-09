„Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.“ Mit diesen Worten, die am Donnerstag durch den Landtag in Erfurt hallten, sind die historischen Ängste aufgerufen, die die extreme Rechte in Deutschland weckt. Zugerufen hat die Worte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer CDU-Fraktion dem Alterspräsidenten von der AfD . Dieser Alterspräsident wollte in seinem eigentlich sehr begrenzten, temporären Amt das Vorschlagsrecht der AfD für die Wahl einer Landtagspräsidentin durchdrücken – und weigerte sich deshalb, die Abgeordneten über eine Änderung der Geschäftsordnung abstimmen zu lassen. Die Änderung hätte es ermöglicht, auch Kandidaten der anderen Parteien zur Wahl zu stellen, nicht nur der stärksten Fraktion.

Was sonst eine Feier der repräsentativen Demokratie ist, die konstituierende Sitzung eines Parlaments, geriet so in Erfurt zu einem unwürdigen Schauspiel. Stundenlange Blockade, Sitzungsunterbrechungen, chaotische Wortmeldungen außerhalb der Tagesordnung – bis hin zur fast schon absurden Uneinigkeit darüber, ob ein Alterspräsident überhaupt Ordnungsrufe erteilen kann.

Die Streitfrage war: Muss erst, wie die AfD meint, das Landtagspräsidium gewählt sein, bevor die Geschäftsordnung geändert werden kann – oder bedeutet das sogenannte Selbstorganisationsrecht des neu gewählten Parlaments, dass es mit seiner Mehrheit auch anders entscheiden kann? Wegen der unversöhnlichen Konfrontation im neuen Landtag musste nun am Freitag der Thüringer Verfassungsgerichtshof darüber in einer einstweiligen Verfügung entscheiden, bevor an diesem Samstag der Landtag weiter seine Arbeit aufnehmen kann.

Unabhängig von der Rechtsauslegung ist der Schaden da

Doch unabhängig von der Rechtsauslegung ist der Schaden schon da. Denn Warnungen, die mit dem Aufstieg der AfD immer lauter wurden, haben sich genau bewahrheitet: Die Rechtspopulisten ergötzen sich an der Lahmlegung des Parlaments, indem sie seine Spielregeln teils für sich nutzen, teils missachten. Die AfD hat das Amt des Alterspräsidenten, das am Anfang einer Legislaturperiode feierlich den überparteilichen Konsens über die Legitimität demokratischer Verfahren ausdrücken soll, zur Obstruktion und zur Bloßstellung der „Altparteien“ missbraucht. Denn es war von vornherein klar, dass die als Landtagspräsidentin vorgeschlagene AfD-Kandidatin ohnehin keine Mehrheit bekommen würde.

Die historischen Ängste waren schon vor viereinhalb Jahren heraufbeschworen worden, als die AfD ebenfalls in Thüringen unter Führung von Björn Höcke mit Verfahrenstricks die Wahl eines eigentlich ungewollten FDP-Politikers zum Ministerpräsidenten herbeiführte. Das Vorgehen, mit Mitteln des „Systems“ gegen dasselbe vorzugehen, war also bereits gut bekannt. Höcke hatte schon 2018 in einer Rede beklagt, „dass diese gewucherte Parteiendemokratie die wirkliche Demokratie in unserem Lande blockiert“.

Aus der deutschen Geschichte weiß man schmerzhaft, dass die Demokratie eine offene Flanke hat. Adolf Hitlers Nationalsozialisten sind ihren Weg an die Macht über demokratische Parlamentswahlen gegangen. Ausgerechnet in Thüringen bekam die NSDAP im Dezember 1929 zwar nur 11,3 Prozent der Stimmen (drei Jahre später waren es schon 42,5 Prozent), aber die Partei kam damit schon zum ersten Mal in eine deutsche Landesregierung. Der Grund dafür damals: Zwischen den sozialistischen und bürgerlichen Parteien herrschte ein Patt, und letztere waren dann zur Koalition mit den Extremisten bereit. Sitz des Thüringer Landtags war damals Weimar – und so begann das Ende der ersten gesamtdeutschen demokratischen Verfassung in der Stadt, in der sie gegründet worden war.

Auch das Spiel mit den zum Teil schwerfällig wirkenden Regeln des Parlamentarismus, seine Verächtlichmachung durch erhitztes Geschrei und kühle Blockaden betrieben die Nationalsozialisten virtuos – und das erste hohe Staatsamt, das sie in Berlin bekleiden konnten, hatte von August 1932 an Hermann Göring inne: Es war das des Reichstagspräsidenten.

Die heutige Verfassung ist anders als die von Weimar

Nun mag es politisch unklug sein, die AfD ständig mit den Nazis zu vergleichen – und vielleicht noch unklüger, sie immer undemokratisch zu nennen. Auch ist die heutige Verfassung anders als die von Weimar, heute steht die Mehrheit hinter der Republik, und die extremen Parteien werden nicht von massenhaftem Straßenterror unterstützt. Aber die Methoden im Umgang mit den demokratischen Regeln und Konventionen, so warnen Historiker und Staatsrechtler, sollte man wachsam studieren.

Aus dieser Wachsamkeit leitet die Verfassung der Bundesrepublik die Verpflichtung ab, resilient zu sein, wehrhaft gegen ihre Feinde. Der Eklat von Erfurt wird daher die Debatte anfeuern, wie diese Resilienz zu verstehen ist. Bei manchen wird der Ruf nach einem Parteiverbot wieder lauter, während andere dazu raten, die AfD möglichst „normal“ zu behandeln. Was nach diesem Affront nicht einfacher werden dürfte.