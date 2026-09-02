Das BSW in Thüringen verliert weitere Abgeordnete. Wie Fraktionschefin Sigrid Hupach am Mittwoch bekanntgab, verlassen Stefan Wogawa, Dirk Hoffmeister und Roberto Kobelt sowohl die BSW-Fraktion im Erfurter Landtag als auch die Partei. Die Fraktion des BSW, die in Thüringen zusammen mit der CDU und der SPD regiert, schrumpft damit von 15 auf zwölf Mitglieder. Auf der Homepage des BSW im Landtag waren die drei Abtrünnigen am Mittwochmittag bereits nicht mehr als Fraktionsmitglieder aufgeführt.

Ihren Austritt aus der Fraktion erklärten die drei Abgeordneten in einem Schreiben an den Landtagspräsidenten, das der Journalist Robin Alexander, einer der Macher des Podcasts „Machtwechsel“, am Mittwoch veröffentlichte.

Die drei Abtrünnigen gründen eine neue Partei: „Deine Stimme zählt“

Ihre Mandate im Landtag wollen die drei Abgeordneten allerdings behalten. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Angaben von Dirk Hoffmeister berichtet, haben sie eine neue Partei mit dem Namen „Deine Stimme zählt“ gegründet.

Hintergrund der Austritte ist offenbar der Streit um die Ausrichtung des BSW, der sich seit geraumer Zeit zwischen der Bundesebene der Partei rund um Gründerin Sahra Wagenknecht und dem Thüringer Landesverband abspielt. Stefan Wogawa sagte der Welt am Mittwoch: „Die permanenten destruktiven Eingriffe aus dem Bundesvorstand sind unerträglich. Unsere Arbeit wird mit Dreck beworfen und unter Generalverdacht gestellt.“

Zuvor hatte bereits der Thüringer BSW-Abgeordnete Matthias Herzog seinen Austritt aus dem BSW erklärt. Herzog will allerdings Mitglied der Fraktion bleiben und wird auf der Seite der BSW-Fraktion auch weiterhin als Abgeordneter geführt.

Die drei Austritte dürften auch die Arbeit der Landesregierung unter CDU-Ministerpräsident Mario Voigt verändern. Seine Brombeer-Koalition agiert bislang bereits unter schwierigen Bedingungen, weil sie nicht über eine eigene Mehrheit verfügt und auf die Unterstützung der Linken angewiesen ist. Nun handelt es sich bei Voigts Koalition auch auf dem Papier um eine Minderheitsregierung. In der Theorie kann gegen sie im Landtag eine Mehrheit organisiert werden.

Dazu, wie sich die drei Abtrünnigen im Landtag verhalten wollen, sagte Wogawa der dpa, man strebe keine 180-Grad-Wende an, sehe die größten Übereinstimmungen mit der Regierungskoalition und wolle alle Anträge prüfen und mit den Antragsstellern in ein Gespräch kommen. Für Mario Voigt heißt das: Es wird auf jeden Fall nicht leichter.