Er war der jüngste Oberbürgermeister in Baden-Württemberg und hat sich seinen weichen Zungenschlag stets bewahrt: Der neue Unionsfraktionschef hatte lange einen nahezu makellosen Ruf – der erst als Kanzleramtsminister einen Kratzer bekam.

Das historische Blaue Rathaus ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit der Kleinstadt Donaueschingen am Rande des Schwarzwalds, es gibt schließlich noch die Donauquelle und das Schloss Donaueschingen. Aber das markante Gebäude sticht heraus, mit seiner hellblauen Fassade und der doppelläufigen Treppe zum Haupteingang. Das Blaue Rathaus, es ist repräsentativ, ohne prunkvoll zu sein.