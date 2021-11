Thomas Strobl ist mit deutlichem Stimmenverlust als Vorsitzender der CDU in Baden-Württemberg wiedergewählt worden. Beim Parteitag in Mannheim erhielt er am Samstag nur 66,5 Prozent der Stimmen. 185 Delegierte votierten mit Ja, 93 mit Nein. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Damit schnitt Strobl deutlich schlechter ab als 2019 (83,3 Prozent), 2017 (82 Prozent), 2015 (97,86 Prozent) und 2013 (87,3 Prozent).

Man spüre an den Wahlergebnissen, wie schwierig die Zeit für die CDU sei, wie erschüttert man sei, sagten Funktionäre. Strobl führt den zweitgrößten CDU-Landesverband seit zehn Jahren. Er steht nach den Wahlschlappen in Bund und Land unter Druck. Zwar bleibt er nun für zwei Jahre Landesvorsitzender, beim CDU-Bundesparteitag im Januar will er aber nicht mehr für den Bundesvize-Posten kandidieren, den er ebenfalls seit zehn Jahren innehat. Mit der Trennung der Ämter im Land und im Bund wollte Strobl wohl Kritiker besänftigen. Bei Bezirksparteitagen hatte sich zuletzt viel Unzufriedenheit gezeigt. In Südbaden hatten Delegierte per Antrag gar den Rückzug Strobls gefordert.

Empörung über "Ego-Shotterei"

In seiner Rede am Samstag rief der 61-Jährige zur Geschlossenheit auf. Er kritisierte das Verhalten seiner Partei vor und nach der Bundestagswahl am 26. September scharf. "Wir hatten keine Themen - wenigstens keine, die bei den Menschen angekommen sind", sagte Strobl. "Auch nach der Bundestagswahl haben wir es maximal schlecht gemacht." Es hätte durchaus eine kleine Chance für ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen geben können. Aber als man alles aus den Vorsondierungsgesprächen an Medien durchgestochen habe, habe man sich als ernsthafter Partner für die Bundesregierung verabschiedet.

"Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich diese Ego-Shooterei, diese Selbstdarstellerei, diese ewige Durchstecherei satthabe", sagte Strobl unter Applaus. Gleichzeitig forderte der Landeschef Loyalität von seiner Partei ein. Er habe weder Annegret Kramp-Karrenbauer noch Armin Laschet an die Bundesparteispitze gewählt, aber sie nach der Wahl vorbehaltlos unterstützt, berichtete Strobl. "Im Schlaf wird es mir nicht einfallen, ein einziges öffentliches Interview zu geben, wo ich den Bundesvorsitzenden oder die Bundesvorsitzende der CDU Deutschland kritisiere", sagte er. Er wünsche sich eine breite und stärkere Unterstützung für den Bundesvorsitzenden, sagte Strobl. In seinem Landesverband habe er sich immer wieder gegen Gegner wehren müssen, die gegen ihn intrigierten.