12. November 2018, 20:47 Uhr Bundesamt für Verfassungsschutz Der Nachrücker darf bleiben

Thomas Haldenwang soll auf Dauer den Inlandsgeheimdienst führen. Er gilt als deutlich konsensorientierter als Vorgänger Hans-Georg Maaßen.

Von Ronen Steinke , Berlin

Der bisherige Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, soll nicht nur kommissarisch, sondern auch dauerhaft die Leitung des Inlandsnachrichtendienstes übernehmen. Dies kündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag an. Zuvor hatte er den 58-jährigen Karrierebeamten mit CDU-Parteibuch in der vergangenen Woche bereits als Interimsnachfolger des geschassten Hans-Georg Maaßen präsentiert. Seehofer erklärte, ihm sei wichtig gewesen, "diese Entscheidung mit allen Partnern in der Koalition einvernehmlich zu treffen". Er werde Haldenwang dem Bundeskabinett vorschlagen. Nur mit der gemeinsamen Personalentscheidung der ...