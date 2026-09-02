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Thomas BareißCDU-Abgeordneter unter Drogenverdacht will zurück in den Bundestag

Lesezeit: 3 Min.

Thomas Bareiß ist einer von vier Bezirkschefs der CDU in Baden-Württemberg – allerdings nicht mehr lange.
Thomas Bareiß ist einer von vier Bezirkschefs der CDU in Baden-Württemberg – allerdings nicht mehr lange.
IMAGO/dts

Der Cannabis-Kritiker Thomas Bareiß hatte einen Autounfall, mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Den einflussreichen Bezirksvorsitz gibt er ab. Aber was ist mit seinem Mandat?

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Am 12. Juli kam es auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der VW Tiguan des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß kollidierte mit einem Ford Fiesta. Der Politiker sowie die drei Insassen des Fiesta verletzten sich schwer.

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