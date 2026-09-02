Der Cannabis-Kritiker Thomas Bareiß hatte einen Autounfall, mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Den einflussreichen Bezirksvorsitz gibt er ab. Aber was ist mit seinem Mandat?

Thomas Bareiß ist einer von vier Bezirkschefs der CDU in Baden-Württemberg – allerdings nicht mehr lange.

Am 12. Juli kam es auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der VW Tiguan des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß kollidierte mit einem Ford Fiesta. Der Politiker sowie die drei Insassen des Fiesta verletzten sich schwer.