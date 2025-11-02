Ex-Greenpeace-Chef und Foodwatch-Gründer Thilo Bode, 78, hat seine Autobiografie geschrieben. Er gibt ein paar Fehler zu und übt scharfe Kritik an der westlichen Entwicklungshilfe. Für die heutige Umweltbewegung hat er ein paar Tipps.

Wenn ein 78-jähriger, früherer Anführer der Umweltbewegung erklärt, was in der heutigen Umweltbewegung so alles falsch läuft, kann das leicht schiefgehen. Wer von den heute Aktiven bei Klimaschutz- oder Entwicklungsorganisationen will sich schon von einem alten Herrn belehren lassen? Vielleicht ist es Thilo Bode deshalb wichtig, im Gespräch mit der SZ einen Halbsatz dazwischenzuschieben: „Ich will hier nicht als Nachtreter oder Nestbeschmutzer auftreten, ich war ja immer Teil dieser Entwicklung, ich darf mich nicht ausnehmen.“