Schicksalstag in Bangkok

Pita Limjaroenrat, Vorsitzender der Move Forward Party und Spitzenkandidat bei der Parlamentswahl im Mai, kommt im Parlament in Bangkok an.

Mehr als 66 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Thailand wollen demokratische Reformen. Doch wenn heute Pita Limjaroenrat als neuer Premierminister bestätigt werden sollte, könnte es zu bösen Überraschungen kommen.

Von David Pfeifer, Bangkok

Den Donnerstag als Schicksalstag in der Geschichte Thailands zu bezeichnen, ist nicht zu hoch gegriffen. Schon sehr früh sind die Journalisten im Parlament angekommen, um ihre Gerätschaften aufzubauen, von neun Uhr an trudeln die Abgeordneten ein. Und dann kommt der Mann, um den es heute gehen wird, um den es auch in den vergangenen Tagen durchgehend gegangen war: Pita Limjaroenrat, 42 Jahre alt, Spitzenkandidat der "Move Forward"-, der Fortschrittspartei, die vor zwei Monaten sensationell die Wahlen gewonnen hat.