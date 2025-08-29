Nur ein Jahr nach ihrem Amtsantritt muss Thailands Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra wieder abtreten. Das Verfassungsgericht des Königreichs entschied am Freitag, dass die 39-Jährige in einem geleakten Telefonat gegen ethische Grundsätze verstoßen habe und ihr Amt aufgeben müsse – sie wurde bereits Anfang Juli suspendiert. Die Urteilsverkündung wurde live auf der Webseite des Gerichts übertragen. Nun muss das ganze Kabinett zurücktreten, bleibt jedoch bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt, auch Interims-Premier Phumtham Wechayachai. Das Parlament entscheidet über einen neuen Regierungschef, ob dieser erneut aus Paetongtarns Partei Pheu Thai stammen wird, ist unklar. Mit Paetongtarn hat das Gericht fünf Regierungschefs in 17 Jahren abgesetzt. Paetongtarn sagte, sie akzeptiere die Entscheidung. Sie bekräftigte, es sei ihr nur um die Wahrung des öffentlichen Interesses gegangen, sie habe die Bürger des Landes schützen wollen. Das Urteil werde politische Veränderungen in Thailand mit sich bringen, fügte sie hinzu.