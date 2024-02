Thailand:Nach dem Exil auf dem Weg an die Spitze

Von David Pfeifer, Bangkok

Es ist ein Idyll im Sonnenuntergang: die Tochter von Thaksin Shinawatra, einst Premierminister von Thailand, postete am Sonntagabend ein Bild auf X, das ihren Vater im Haus der Familie zeigt. Ein Rentner am Pool, den Arm in einer Schlinge, eine Krause um den Hals, so wie er aus dem Krankenhaus kam. "Nachdem er 17 Jahre nicht zu Hause war, sitzt Papa einfach so draußen", schrieb sie dazu.