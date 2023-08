Der thailändische Ex-Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist wegen Gesundheitsproblemen aus dem Gefängnis in ein Polizeikrankenhaus verlegt worden. Wie thailändische Medien am Mittwoch unter Berufung auf das Justizministerium berichteten, habe der 74-jährige Milliardär über ein Engegefühl in der Brust und Bluthochdruck geklagt. Er war am Vortag aus jahrelangem Exil zurückgekehrt und musste sofort eine Haftstrafe wegen Korruption antreten. Noch in der ersten Nacht sei er in das Krankenhaus verlegt worden. Am Tag von Thaksins Rückkehr wurde der Kandidat der von ihm gegründeten Partei Pheu Thai, der Immobilienunternehmer Srettha Thavisin, als neuer Regierungschef gewählt. Kurz zuvor hatte das Oberste Gericht eine gegen Thaksin in Abwesenheit verhängte Haftstrafe bestätigt. Demnach muss er acht Jahre ins Gefängnis. Politische Beobachter bezweifeln jedoch, dass er so lange in Haft bleibt.