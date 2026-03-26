Thammanoon Sudtoop wird gerade ständig an den Iran-Krieg erinnert. Dabei arbeitet der 28-Jährige in Thailand an einem ausgesprochen friedlichen Ort: dem Wat Rat Prakong Tham, einem großen buddhistischen Tempel in der Provinz Nonthaburi nördlich von Bangkok. Sudtoop managt dort die Feuerbestattungen. Gerade ist er mit einer Leiche im Kühlwagen am Krematorium der weitläufigen Anlage vorgefahren.