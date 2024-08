Das Verfassungsgericht und die Generäle wechseln sich in Thailand ab, wenn es darum geht, Reformen im Land zu verhindern. So ordnete das Gericht in der vergangenen Woche bereits die Auflösung der Move-Forward-Partei an , die bei den Wahlen im vergangenen Mai siegreich gewesen war. Und am heutigen Mittwoch enthob das Gericht den Premierminister Srettha Thavisin, 62, mit fünf zu vier Stimmen seines Amtes. Sein Kabinett muss aufgelöst werden.

Srettha ist bereits der vierte Premierminister, der in den vergangenen 16 Jahren vom Gericht abgesetzt wurde. Als Grund wird angegeben, dass Srettha einen ehemaligen Anwalt, der früher in Haft gesessen hat, in sein Kabinett berufen habe. Die Ernennung dieses Ministers habe „nicht den ethischen Standards“ entsprochen. Nun steht Thailand ohne Premierminister da, nachdem schon die eigentlich siegreiche Move-Forward-Partei im vergangenen Jahr daran gehindert worden war, die Macht zu ergreifen.

Für die demokratischen Kräfte ist das Urteil ein Rückschlag

Beide Klagen waren von Senatoren eingereicht worden, die nicht demokratisch gewählt, sondern vom Militär eingesetzt worden waren. Das Establishment schlägt zurück. Das Parlament muss nun eigentlich einen neuen Premierminister wählen – aber wie? Die Move-Forward-Partei hatte die Wahlen mit einer Reformagenda gewonnen, 151 von 500 Sitzen im Parlament standen ihr zu. Nach der Sperre aus der vergangenen Woche für einzelne ihrer Minister sind es immerhin noch 143. Die populistische Pheu-Thai-Partei wiederum, deren Kandidat Srettha war, hält 141 Sitze. Insgesamt sind das 284 von 500 Sitzen, eine immer noch komfortable Regierungsmehrheit.

Die Move Forward ist gerade dabei, sich zum zweiten Mal als neue Partei zu erfinden, nachdem schon die Vorgängerpartei Future Forward nach den Wahlen im Jahr 2020 im Nachhinein vom Verfassungsgericht aus dem Rennen genommen worden war. Die Pheu-Thai-Partei wiederum ist bereits gebeutelt von zwei Putschen. Der Milliardär Thaksin Shinawatra war von 2001 bis 2006 Premierminister und wurde durch einen Staatsstreich abgesetzt. Seine Schwester Yingluck Shinawatra wurde 2011 nach siegreicher Wahl die erste Premierministerin Thailands, musste ihr Amt aber 2014 nach einem Urteil des Verfassungsgerichts abgeben. Das Militär übernahm wiederum die Macht im Land. Beide Parteien sollen nun für einen Kandidaten stimmen, der dem alten Establishment, dem Militär und den Monarchisten gefällt.

Für Thailand und seine demokratischen Kräfte ist dieses Urteil also ein heftiger Rückschlag. Im jährlichen Demokratie-Index der Economist Intelligence Unit (EIU) wurde Thailand bereits im Frühjahr 2024 noch einmal um acht Plätze zurückgestuft. Es rangiert nun auf Platz 63 von 167 Ländern. „Die Regeln für eine demokratische Machtübergabe sind in Thailand eindeutig nicht etabliert oder akzeptiert, und die Justiz ist nicht unabhängig“, schrieben die EIU-Analysten. Nach dem Urteil gegen die Move-Forward-Partei äußerten sich die USA, ein wichtiger Verbündeter Thailands, „sehr besorgt“ über die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die „Millionen Wähler“ entrechte.

Hielt der Premierminister nur den Platz für jemand anderen warm?

Es wird nun heftig darüber spekuliert, wer die Regierung bilden könnte. Denn der Waffenstillstand zwischen der Pheu Thai, die weiterhin von der Milliardärsfamilie Shinawatra gesteuert wird, und dem konservativen Establishment scheint aufgelöst zu sein. Thaksin Shinawatra war erst im vergangenen Jahr aus seinem jahrelangen Exil zurückgekehrt, verbrachte eine Nacht im Gefängnis, wegen Verstoßes gegen das Gesetz, das Kritik an der Monarchie in Thailand verbietet, und war seitdem auf freiem Fuß. Viele vermuteten dahinter einen Deal zwischen Thaksin und dem monarchistischen Militär. Am Tag von Thaksins Rückkehr war Srettha zum Premierminister ernannt worden, und schon damals vermuteten viele, er halte nur den Platz für jemanden anderen warm.

Um zum Premierminister gewählt zu werden, muss man außerdem bereits im Wahlkampf im Jahr 2023 als möglicher Kandidat der Parteien nominiert worden sein. Paetongtarn Shinawatra, die 37-jährige Tochter von Thaksin, im Wahlkampf noch hochschwanger, wäre so eine Kandidatin. Aber auch der Innenminister Anutin Charnvirakul, maßgebliche Kraft hinter der Cannabis-Freigabe und ein mächtiger Strippenzieher im Parlament, wäre denkbar. Oder sogar der 79-jährige Prawit Wongsuwan, der ehemalige Generalchef bei zwei Putschen, der im Wahlkampf immer wieder mal einnickte, dem aber nachgesagt wird, mit allen Fraktionen sprechen zu können.

„Ich habe keine Befugnisse mehr“, sagte Srettha am Mittwoch nach der Verkündung zur Bangkok Post. „Die Autorität liegt jetzt beim Caretaker-Premierminister.“ Er schien seinen Machtverlust zu akzeptieren. Verloren haben so oder so die Thailänderinnen und Thailänder, die bei der vergangenen Wahl mit mehr als 66 Prozent für eine der beiden Reform-Parteien gestimmt hatten und vom Gericht um ihr Recht gebracht worden sind.