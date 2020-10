Von Arne Perras, München

Das hat es in Thailand noch nie gegeben: Die Königin fuhr mit ihrer cremefarbenen Limousine durch die Straßen von Bangkok und die Sicherheitskräfte mussten ihrem Tross offenbar erst eine Schneise schlagen und Demonstranten zurückdrängen. Die Leute am Straßenrand streckten Suthida, der Gattin von Rama X., drei Finger entgegen, das Zeichen des Protests, wie man es aus "die Tribute von Panem kennt". So nah hat wohl noch keine Königin der Chakri-Dynastie den Unmut der Thailänder mit ihrem System zu spüren bekommen. Doch wie auf Videos zu sehen war, lächelte sie tapfer - und winkte zurück.

Es gärt in Bangkok, und die Bewegung richtet sich nicht nur gegen die verhasste Militärregierung, sie verlangt auch immer offener nach einer umfassenden Reform der Monarchie. Der Staat reagierte hart auf diesen Vorfall, er bezichtigte die Demonstranten, sie hätten den könglichen Tross "blockieren" wollen, was Oppositionelle später bestritten. Die vom Militär gesteuerte Regierung hat inzwischen den Notstand ausgerufen, der dem Staat weitere Restriktionen der Medien ermöglicht und Versammlungen auf maximal vier Menschen begrenzt. Die Militärregierung, die sich hinter einer zivile Fassade verbirgt, ließ außerdem Dutzende Demonstranten verhaften, darunter die 21-jährige Studentenführerin Panusaya Sithijirawattanakul, die unter lauten Schreien von Polizisten in einen Wagen verfrachtet wurde.

Es sind Studenten und die Jugend, die demokratische, politische Teilhabe an ihrem Land fordern

Nachdem die Demonstranten am Mittwoch zum Sitz des Premierministers Prayuth cha-Ocha gezogen waren, dessen Rücktritt forderten und dort ausharrten, lösten Einsatzkommandos der Polizei die Menge auf. Es kam zu Rangeleien, aber offenbar zu keinen größeren Verletzungen. Seit Verhängung des Notstands ist es nun illegal, sich größeren Gruppen anzuschließen. Doch am Nachmittag strömten in der Innenstadt Bangkoks wieder Tausende Menschen zusammen, umringt von einem großen Polizeiaufgebot.

Die weitgehend von der Jugend und Studenten getragene Protestbewegung will erreichen, dass die vom Militär geformte Verfassung geändert wird, und sie will auch das drakonische Gesetz, das Majestätsbeleidigung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft, abschaffen. Sie klagen, dass der Staat ihre demokratischen Rechte beschneidet und politische Teilhabe verwehrt. Schon seit Jahrzehnten wächst die Kluft in Thailand zwischen einer ultra-konservativen Minderheit, geschützt durch das Militär, und jenen, die sich als Teil einer unterdrückten demokratischen Mehrheit sehen. Die Studenten geben den militär-kritischen Kräften neuen Schub.

Verschärft hatte sich der Frust der Jugend schon im Frühjahr, als ein Gericht anordnete, dass die Future Forward Party in Thailand aufgelöst werden müsse. Die Wahlen im März 2019 hatten gezeigt, dass die noch junge Gruppierung um den Politik-Neuling und Milliardär Thanathorn Juangroongruangkit enormen Zulauf erhielt mit ihrer kritischen Haltung zur Armeeregierung. Unter Druck gerieten auch Gegner des Regimes im Exil, ein prominenter Dissident, der sich 2014 nach Kambodscha abgesetzt hatte, bleibt verschwunden. Im Laufe der Monate hat die Bewegung ihrer Kritik am Militär auf die Monarchie ausgeweitet, im August mauerten Demonstranten nicht weit vom Königlichen Palast eine Plakette im Boden ein, auf der geschrieben steht, dass Thailand dem Volk gehöre und nicht dem Monarchen.

Der König zog es vor, in all den schwierigen Monaten mit politischen Unruhen und der Corona-Pandemie im fernen Bayern zu bleiben, wo er eine Villa am Starnberger See besitzt, erst seit dem Wochenende ist er zurück in Bangkok. Wie lange er in der Heimat bleiben wird, ist unklar. Die Härte, mit der das Militär gegen die Demonstrationen vorgeht, dürfte die Fronten zwischen der Demokratiebewegung und ultra-konservativen Kräften rund um das Militär und das Könighaus in Thailand noch verhärten.