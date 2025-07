Es kann natürlich sein, dass die thailändische Premierministerin Paetongtarn Shinawatra reingelegt wurde, von ein paar alten und sehr alten Männern. Die 38-Jährige wurde am Dienstag durch das Verfassungsgericht in Bangkok vom Dienst suspendiert, ihr Stellvertreter übernimmt die Geschäfte, bis geklärt ist, ob sie aus ihrem Amt entlassen wird. Es ist der vorläufige Tiefpunkt in einer kurzen, an Tiefpunkten aber nicht armen Regierungszeit.

Paetongtarn Shinawatra, die in Thailand „Ung-Ing“ genannt wird, kam mit 37 Jahren als jüngste Premierministerin des Landes an die Macht, nachdem ihr Vorgänger ebenfalls nach einem Urteil des Verfassungsgerichts seines Amtes enthoben worden war. Dasselbe Gericht hatte auch veranlasst, dass die bei der Wahl siegreiche Reformpartei Move Forward aufgelöst werden musste. Es war also kein guter Start für Shinawatra, die hochschwanger Wahlkampf für die Pheu-Thai-Partei gemacht hatte, das Amt dann aber zunächst gar nicht für sich beanspruchen wollte.

Ihre Zustimmungswerte sind inzwischen auf neun Prozent gefallen

Nach einer Serie von Pleiten und Pannen zerbrach die Koalition der Verlierer vor ein paar Tagen. Wie viel davon Ung-Ings Schuld ist, lässt sich nicht genau sagen. Zumindest aber zeugt es von Naivität, mit einem alten Autokraten wie dem kambodschanischen Ex-Premier Hun Sen zu telefonieren, ihn liebedienerisch „Onkel“ zu nennen und dabei über einen thailändischen Armeechef zu lästern, wie Paetongtarn es getan hat. Das Militär ist in Thailand sehr mächtig und putscht regelmäßig. Mit Kambodscha gibt es einen jahrzehntelangen Grenzstreit, der die nationalen Emotionen in Thailand berührt. Hun Sen nahm das Telefonat auf, es gelangte in die sozialen Medien. Und so war es nicht nur Anlass für den Koalitionsbruch, sondern auch für Demonstrationen gegen die Premierministerin. Ihre Zustimmungswerte sind mittlerweile auf neun Prozent gefallen. Dabei hätte Shinawatra eigentlich wissen können, wie gerissen und gefährlich diese alternden Alphatiere noch sein können.

Ihr Vater ist Thaksin Shinawatra, populistischer Ex-Premier von Thailand, der weltweit bekannt wurde, als sich in Bangkok Gelbhemden und Rothemden, durch ihn angestachelt, Straßenschlachten lieferten. Das Militär setzte Thaksin ab, er floh ins Exil und muss sich derzeit einer Anhörung vor dem Strafgerichtshof in Bangkok stellen, da ihm vorgeworfen wird, die thailändische Monarchie beleidigt zu haben, was im Falle eines Schuldspruchs mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Trotzdem ist er weiterhin eine mächtige Figur in Thailand. Er mischte sich zuletzt ohne jedes Mandat in die Politik ein und schwächte so die Position seiner Tochter.

Eine Rückkehr ins Amt ist unwahrscheinlich

Zu ihren schlechten Zustimmungswerten trugen auch Unglücke bei, für die sie nichts kann. So war die Premierministerin beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos, als in Bangkok die Hochhäuser wackelten, und sendete Videobotschaften vor Bergkulisse in die erschütterte Hauptstadt ihres Landes. Das schadete ihr innenpolitisch, während sie sich von der chinesischen Regierung außenpolitisch unter Druck setzen ließ. So wurden nach Thailand geflüchtete Uiguren deportiert, und die Premierministerin ließ sich nach einem internationalen Aufschrei auch noch instrumentalisieren, indem sie eine Reise nach China machte, um sich den guten Umgang mit der dort bedrohten Minderheit versichern zu lassen.

Eine Rückkehr ins Amt, das sie nur zehn Monate hielt, nach dieser Suspendierung ist unwahrscheinlich. Sie wird es verschmerzen können, Spaß kann es keinen gemacht haben. Als Kulturministerin soll sie im Kabinett bleiben, ein Feld, auf dem sie Erfolge erzielen konnte. Zudem ist die Mutter von zwei Kindern ohnehin schwerreich. Ihr Vater hat mit Mobilfunkunternehmen Milliarden gemacht, bevor er ihr Vorgänger wurde. Sie akzeptiere die Entscheidung des Gerichts, sagte sie vor Reportern in Bangkok, „meine wahre Absicht war zu 100 Prozent, für das Land zu arbeiten“.