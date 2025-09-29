Zum Hauptinhalt springen

ThailandDer Premier wagt den Wettlauf mit der Zeit

Lesezeit: 3 Min.

Erfahrener Politiker und Verhandlungsführer: Ausgerechnet mit einer Minderheitsregierung will Anutin Charnvirakul die Sorgen der Thailänder angehen.
Erfahrener Politiker und Verhandlungsführer: Ausgerechnet mit einer Minderheitsregierung will Anutin Charnvirakul die Sorgen der Thailänder angehen. (Foto: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP)

Thailands neuer Regierungschef Anutin erklärt im Parlament, wie er der angeschlagenen Wirtschaft helfen will. Das Problem: Bis zu den versprochenen Neuwahlen bleiben ihm nur wenige Monate.

Von David Pfeifer, Bangkok

Man kann nicht sagen, der neue thailändische Premierminister hätte nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Anutin Charnvirakul, 59, war schon an diversen Vorgängerregierungen beteiligt, in wechselnden Funktionen. Und er war sicher, dass er es besser kann, als er sich vor drei Wochen mithilfe der größten Oppositionspartei Peoples Party zum Regierungschef wählen ließ. Nun hat Anutin am Montag im Parlament in Bangkok die Agenda seiner Minderheitsregierung vorgestellt, die für jede Maßnahme die Zustimmung eben dieser Volkspartei brauchen wird.

Zur SZ-Startseite

Menschenhandel
:„Ich kann meiner Familie kaum in die Augen schauen“

Aus verschiedenen Ländern werden Menschen nach Myanmar verschleppt, gefoltert und dazu gezwungen, andere im Internet zu betrügen. Begegnung mit einem, der es zurück nach Hause geschafft hat – und sich schämt.

SZ PlusVon David Pfeifer und Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite