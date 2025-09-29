Man kann nicht sagen, der neue thailändische Premierminister hätte nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Anutin Charnvirakul, 59, war schon an diversen Vorgängerregierungen beteiligt, in wechselnden Funktionen. Und er war sicher, dass er es besser kann, als er sich vor drei Wochen mithilfe der größten Oppositionspartei Peoples Party zum Regierungschef wählen ließ. Nun hat Anutin am Montag im Parlament in Bangkok die Agenda seiner Minderheitsregierung vorgestellt, die für jede Maßnahme die Zustimmung eben dieser Volkspartei brauchen wird.