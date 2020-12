Von Arne Perras, München

Thailands umstrittener Premier Prayuth Chan-ocha darf weiter regieren. Das hat das Verfassungsgericht in Bangkok entschieden. Es verwarf damit eine Petition der Opposition, die Prayuth Verstöße gegen ethische Richtlinien der Verfassung vorgeworfen hatte. Die oberste Justiz des Landes stützt damit den früheren General, der 2014 den Putsch in Bangkok angeführt hatte und sich nach einer umstrittenen Wahl 2019 erneut zum Premier küren ließ.

"Ich bin nicht sehr besorgt", hatte Prayuth noch kurz vor dem Urteil erklärt, er glaube an seine eigene Tugendhaftigkeit, was zu seiner Vorliebe passt, sich als moralisches Vorbild zu inszenieren.

Wäre das Urteil überraschend gegen Prayuth ausgefallen, hätte er seinen Posten räumen müssen, was die Protestbewegung aus Schülern und Studenten schon lange fordert. Demonstranten sammelten sich nach dem Urteil zu weiteren Protesten, um ihren Forderungen nach Reformen der Armee und der Monarchie weiteren Druck zu verleihen. Mit Blick auf Prayuth erklärt die Bewegung Free Youth: "Wenn er nichts falsch machen kann, dann steuert dieses Land auf einen Bruch zu."

Zu entscheiden war, ob der Premier zu Unrecht auf dem Armeegelände wohnt

Der Putsch und dessen rechtliche Einordung standen nicht zur Verhandlung. Vielmehr überprüften die obersten Richter, ob Prayuth unrechtmäßig mit seiner Familie ein Haus der Armee bewohnt, da er als General ja schon im September 2014 in den offiziellen Ruhestand getreten war.

Das Gericht stellte fest, dass Prayuth als Regierungschef auf eine angemessene Unterkunft angewiesen sei, weshalb er auch im Ruhestand das Haus der Armee nützen dürfe. Die offizielle Residenz für den Premierminister sei nicht in geeignetem Zustand, hieß es.

Prayuth, der seit dem Putsch als Gesicht der Junta bekannt ist, begann schon bald nach der Machtübernahme, eine zivile Fassade aufzubauen. Dazu gehört auch, dass er zum 30. September 2014 in den Ruhestand ging. Er lebt allerdings noch immer mit seiner Familie in einer Residenz auf einem Armeegelände des 1. Infanterie-Regiments.

Thailands Streitkräfte stellen ihren Bediensteten üblicherweise Unterkünfte, aber in der Regel nur für die Zeit des aktiven Dienstes, und nicht mehr, wenn sie pensioniert sind. Ein Abgeordneter der Opposition hatte das Thema bereits im Februar im Parlament aufgebracht, schließlich mündete der erhobene Vorwurf, Prayuth verstoße damit gegen die Verfassung, in ein formelles Verfahren vor dem Verfassungsgericht.

Auch andere pensionierte Generäle leben weiterhin in Militärunterkünften

Das Militär hatte zu diesem Fall gemischte Signale ausgesendet, einerseits erklärte eine Sprecherin, dass es Ausnahmen von der Regel gebe, wenn sich pensionierte Kräfte besondere Verdienste um das Land erworben hätten. Anderseits wurde aus der Armeeführung auch Kritik laut am mutmaßlichen Missbrauch in Zusammenhang mit Wohnungen, die den Streitkräften gehören.

Prayuth verteidigte sich Anfang des Jahres mit dem Hinweis, dass er seinem Land das ganze Leben lang gedient habe, und dass ein Premier doch einen sicheren Ort brauche. "Es ist wichtig, dass es für den Anführer eines Landes einen angemessenen Platz gibt", erklärte er. In die offizielle Residenz war er nach eigenen Angaben nicht eingezogen, weil sie zu renovieren sei und ihm seine Sicherheitsbeamten dazu geraten hätten, lieber auf dem Gelände der Armee zu wohnen.

Kritik hatte es nicht nur am Premier, sondern auch anderen pensionierten Generälen gegeben, die noch Unterkünfte der Armee bewohnen oder für sich nutzen. Darunter befindet sich allerdings auch ein Mitglied der inzwischen verbotenen regierungskritischen Future Forward Party, die eine grundlegende Reform der Armee fordert. General Pongsakorn Rodchomphu hatte im thailändischen Fernsehen eingeräumt, dass auch er seit seiner Pensionierung in einem Haus der Armee lebe, was der Glaubwürdigkeit der Opposition nicht gerade nützte.