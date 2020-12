Von Arne Perras, München

In Bangkok ist ein 16-jähriger Thailänder wegen Majestätsbeleidigung angeklagt worden, wie mehrere Medien in Bangkok berichten. Der Schüler ist der jüngste von bislang mehr als 30 betroffenen Regierungsgegnern, die auf Polizeistationen zitiert wurden, wo ihnen die jeweiligen Anklagepunkte verlesen wurden.

Die Vorwürfe gegen den Schüler sollen sich auf ein Foto des Jugendlichen bei einer Protestveranstaltung beziehen, bei dem er ein bauchfreies T-Shirt oder sogenanntes Crop Top mit einer provokanten Aufschrift trug. König Maha Vajiralongkorn, der in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit in Deutschland verbracht hat, war mit einem ähnlichen Outfit in Bayern fotografiert worden. Diese Bilder wurden in Thailand streng zensiert.

Die vom Militär geführte Regierung, die beansprucht, Thailands Monarchie vor Gegnern zu beschützen, geht mit zunehmender Härte gegen überwiegend junge Demonstranten vor, die seit Monaten in der Hauptstadt protestierend auf die Straßen ziehen. Sie fordern, die Macht des Königs zu begrenzen und die Monarchie künftig einer demokratischen Kontrolle zu unterwerfen. Dafür müsste die Verfassung von 2017 geändert werden, die in vielen Bereichen die Handschrift des Militärs und des Hofes trägt.

Ein Aktivist sagt, die Regierung setze den Paragrafen ein, um "ihre Gegner zu zerstören"

Unter den Betroffenen ist auch eine 23 Jahre alte Frau, der Lèse-Majesté vorgeworfen wird, nachdem sie eine Kostümshow aufgeführt hatte. Sie soll mit ihrer Kleidung feudale Gewänder imitiert und sich darüber lustig gemacht haben. Auf Bildern trägt sie eine kleine Krone auf dem Kopf. Im Falle einer Verurteilung drohen den Betroffenen laut Strafgesetz jeweils bis zu 15 Jahren Gefängnis - pro Vorwurf.

Die Bangkok Post veröffentlichte die Reaktion der Eltern des Jungen; sie erklärten, sie versuchten den Fall ihres Sohnes "aufzufangen" und mit ihm gemeinsam "diese Hindernisse" zu überwinden, um ihm seinen Schmerz zu nehmen. Unklar ist, ob und wann die Angeklagten tatsächlich in Haft und vor Gericht kommen.

Der Aktivist Somyot Prueksakasemsuk prangerte den umstrittenen Artikel 112 als "veraltetes Gesetz" an. "Es verhindert, dass die Leute ihre Meinung frei äußern", klagte er, die Regierung setze den Paragrafen ein, "um ihre Gegner zu zerstören".