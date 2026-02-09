Zum Hauptinhalt springen

ParlamentswahlThailands Premier siegt – und damit auch das Königshaus

Lesezeit: 3 Min.

Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul kann jetzt wohl eine stabile Regierung bilden, zum Leidwesen der Reformer.
Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul kann jetzt wohl eine stabile Regierung bilden, zum Leidwesen der Reformer. (Foto: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP)

Der Regierungschef profitiert vom aufflammenden Nationalismus im Land. Die schwierigste Aufgabe liegt noch vor ihm: Will er ökonomischen Erfolg, müsste er sich an verkrustete Strukturen wagen und hohe politische Risiken eingehen.

Von Arne Perras

Prognosen in Thailand lagen schon öfter daneben. Zwar hatte es vor der Parlamentswahl am Sonntag lange danach ausgesehen, als könnten sich die Reformkräfte an die Spitze setzen. Doch es kam anders: Der Sieger heißt nun Anutin Charnvirakul von der konservativen Partei Bhumjaithai.

Südostasien
:Sterben für uralte Tempel?

Die Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha ist brüchig, 300 000 Menschen sind auf der Flucht. Eine Reise zu Menschen im Grenzgebiet, die sich fragen, warum hier eigentlich gekämpft wird.

Von David Pfeifer

