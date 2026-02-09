Prognosen in Thailand lagen schon öfter daneben. Zwar hatte es vor der Parlamentswahl am Sonntag lange danach ausgesehen, als könnten sich die Reformkräfte an die Spitze setzen. Doch es kam anders: Der Sieger heißt nun Anutin Charnvirakul von der konservativen Partei Bhumjaithai.