In der Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha sind den zweiten Tag in Folge Feuergefechte entbrannt. „Warnung: Derzeit kommt es in mehreren Grenzgebieten zu Zusammenstößen“, teilte die thailändische Armee mit. Laut Innenministerium mussten sich seit Donnerstag mehr als 100 000 Anwohner aus vier nordöstlichen Provinzen in Sicherheit bringen. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen den Nachbarn war Donnerstag eskaliert. Nach Schusswechseln an der Grenze hatte Thailands Militär eigenen Angaben zufolge Kampfjets gegen kambodschanische Stellungen eingesetzt. Kambodscha reagierte mit Artilleriefeuer.