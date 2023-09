Der thailändische König Maha Vajiralongkorn hat die Haftstrafe für den vor zehn Tagen aus dem Exil zurückgekehrten Ex-Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra deutlich reduziert. Statt acht Jahre müsse der 74-jährige Milliardär nun nur ein Jahr ins Gefängnis, hieß es in einer Mitteilung des Königshauses. Der frühere Regierungschef war am 22. August nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt - genau an dem Tag, an dem der Kandidat der von ihm gegründeten Partei Pheu Thai, der Immobilienunternehmer Srettha Thavisin, zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Thaksin, der in der Telekom-Industrie zu Reichtum kam, wurde 2001 zum Ministerpräsidenten gewählt, 2006 wurde er bei einem Militärputsch gestürzt und später der Korruption und des Machtmissbrauchs sowie der Missachtung der Monarchie beschuldigt. 2008 floh er aus dem Land. Nach seiner Rückkehr war der wohl bekannteste Politiker des Landes sofort zum Obersten Gericht und dann ins Gefängnis gebracht worden.