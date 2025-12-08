Keine zwei Monate nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens eskaliert die Spannung in der Grenzregion von Thailand und Kambodscha erneut. Am Montagmorgen flog das thailändische Militär Luftangriffe im Grenzgebiet unter anderem in der Nähe des Hindu-Tempels Prasat Preah Vihear, der von beiden südostasiatischen Ländern beansprucht wird.

Der Beschuss aus der Luft sei als Vergeltungsschlag auf Angriffe kambodschanischer Truppen im Grenzgebiet Chong An Ma am frühen Morgen erfolgt, bei denen ein thailändischer Soldat getötet worden sei, teilte Thailands Armeesprecher Winthai Suvaree thailändischen Medien mit. Kambodscha habe zuerst militärische und zivile Ziele in Thailand mit Granaten und Raketen beschossen, weitere Soldaten seien verletzt worden.

Ministerpräsident Anutin Charnvirakul kündigte weitere Militäraktionen gegen Kambodscha an. Als Reaktion auf die jüngsten Angriffe Kambodschas werde sein Land „alle notwendigen Operationen“ einleiten.

Kambodschas Verteidigungsministerium bezeichnete die Darstellung Thailands als „falsche Information“ und beschuldigte die Streitkräfte des Nachbarlandes, zuerst das Feuer im kambodschanischem Teil des umstrittenen Grenzgebiets eröffnet zu haben. Dabei hätten sie neben F16-Kampfjets auch Gas eingesetzt, erklärte Ministeriumssprecher Maly Socheata. Um was für ein Gas es sich gehandelt haben soll, wurde nicht näher beschrieben. Kambodscha habe seinerseits „die größte Zurückhaltung gewahrt“ und das Feuer nicht erwidert, sagte der Sprecher. Auf beiden Seiten der Grenze flüchteten Anwohner Medienberichten zufolge aus ihren Wohngebieten.

Auf einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, ist Rauch zu sehen, der nach einem thailändischen Luftangriff in Choeteal Kong in der kambodschanischen Provinz Preah Vihear aufsteigt. (Foto: Social Media/via Reuters)

Ende Oktober hatten die Nachbarländer auf dem Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean ein Friedensabkommen unterzeichnet, nachdem es zwischen ihren Streitkräften im Grenzgebiet im Juli schwere Kämpfe gegeben hatte. Vermittelt hatte dies US-Präsident Donald Trump. Doch bereits im November war die vereinbarte Waffenruhe nach einem neuerlichen Vorfall an der Grenze erst einmal ausgesetzt worden.

Der Konflikt um den Verlauf der 800 Kilometer langen Grenze beider Länder schwelt bereits seit Jahrzehnten. Im Zentrum des Streits steht der dem Hindu-Gott Shiva geweihte Tempel Preah Vihear, der seit 2008 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört und von beiden Ländern beansprucht wird. 2011 hatte der Internationale Gerichtshof (IHG) in Den Haag Kambodschas Recht auf Preah Vihear bestätigt.