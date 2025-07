Der Grenzstreit zwischen Phnom Penh und Bangkok eskaliert. Aus Kambodscha wurde ein Geschäft attackiert, Thailand reagierte mit Angriffen durch Kampfjets. Woher rühren die Aggressionen?

Von David Pfeifer, Bangkok

Als gäbe es nicht schon genug Konfliktherde auf der Welt, schickte die königlich-thailändische Luftwaffe am Donnerstag mehrere F-16-Kampfjets los, um Angriffe auf den Nachbarn Kambodscha zu fliegen. Es ist eine Eskalation im erbitterten Territorialstreit zwischen den beiden Ländern. Allein auf thailändischer Seite gab es zwölf Tote und 31 Verletzte, darunter 25 Zivilisten, meldete das Außenministerium in Bangkok am Donnerstag. Kambodscha hatte Raketen abgeschossen, eine traf einen der beliebten „7/11“-Gemischtwarenläden, sieben Menschen starben dort, auch ein Kind.