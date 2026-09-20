Die Mauer wird die Menschen wieder zusammenbringen, davon ist Sitthinon Chianthirasakul überzeugt. Als Vorsteher des Dorfes Ban Laem an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha darf er vermutlich gerade auch von gar nichts anderem überzeugt sein. Chianthirasakul vertritt hier schließlich den thailändischen Staat, der die Mauer zwischen den Nachbarländern baut, nachdem ihr Grenzstreit im vergangenen Jahr zu Luftangriffen und Artilleriefeuer geführt hatte. Chianthirasakul muss seinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern erklären können, dass es eine gute Idee ist, eine feste Barriere ins grüne Hinterland zu setzen.