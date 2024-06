Thailands Parlament hat den Weg zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe freigemacht. Nach dem Unterhaus stimmte am Dienstag auch der Senat mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzentwurf, wie örtliche Medien berichteten. Laut der Zeitung Khaosod votierten 130 Senatoren dafür, 4 dagegen und 18 enthielten sich. Thailand wäre das erste Land in Südostasien, das die „Ehe für alle“ (Foto: AFP) einführt. Das Gesetz muss noch von König Maha Vajiralongkorn unterzeichnet werden und könnte dann 120 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. In Asien haben nur Taiwan und Nepal das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehen gesetzlich verankert. Die Neuregelung sieht vor, dass im Gesetzbuch künftig die Wörter „Männer“ und „Frauen“ sowie „Ehemann“ und „Ehefrau“ durch Wörter wie „Personen“ und „Ehepartner“ ersetzt werden. Damit wird LGBTQ+-Paaren Zugang zu allen rechtlichen, finanziellen und medizinischen Rechten heterosexueller Paare gewährt.