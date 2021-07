Corona in Thailand

Eine mobile Teststation in Bangkok: Seit März ist die Zahl der Infektionen stark gestiegen, für Thailand ist es erst die zweite Welle in der Corona-Pandemie. Sie trifft das Land umso härter.

Als in Deutschland noch Ausgangssperre herrschte, feierte Bangkok schon. Doch nun grassiert die Delta-Variante, die Stadt ist im Lockdown, die Menschen sind wütend. Und es bleibt die Frage: Hat die Regierung eine Chance verspielt?

Von David Pfeifer, Delhi

In Bangkok wurde schon gefeiert, als es in Deutschland noch Ausgangsbeschränkungen gab. Die Kinos waren geöffnet, die Bars und die Clubs ebenso. Das Leben war wieder angelaufen, nach einem harten Lockdown, der das Land vom März bis in den Herbst nahezu seuchenfrei gehalten, die Wirtschaft aber schwer geschädigt hatte.