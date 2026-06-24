Kaum eine Metropole ist vom Klimawandel so bedroht wie die Hauptstadt Thailands. Bei der Gouverneurswahl am Sonntag stellt sich die Frage: Kann die Politik noch etwas ausrichten gegen die schleichende Katastrophe?

Von Pong Kotsang wird man keine Flüche hören über die Folgen der Umweltveränderungen, die seinen Wohnort im Süden von Bangkok bedrohen. Es ist ein heißer Mai-Sonntag in Tha Kham, dem einzigen Subdistrikt auf dem Gebiet der thailändischen Hauptstadt, der direkt am Golf von Thailand liegt. Pong Kotsang, 56, hat sich im Schatten seiner Garage aus der Hängematte geschält, um davon zu erzählen, wie es ist, am Rand einer sinkenden Metropole zu leben. Aber als leitender Funktionär seiner Gemeindezone scheint er kein Drama daraus machen zu wollen.